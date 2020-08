Zatáčky mezi Zátorem a novými Heřminovy jsou nejnebezpečnějším místem v Moravskoslezském kraji. Zatím poslední dopravní nehoda se zde stala 4. srpna ráno o půl sedmé.

Silnice mezi Zátorem a Novými Heřminovy se bez bouraček neobejde. | Foto: PČR

Polský řidič ve věku 65 let projížděl nákladním autem Daf s návěsem od Nových Heřminov ve směru na Zátor. Při průjezdu obávanou zatáčkou dostal na mokré vozovce smyk. Nákladní soupravu otočil o 180 stupňů a sjel do levé silniční příkopy. Při dopravní nehodě došlo na tahači značky Daf k proražení nádrže a k vytečení přibližně 50 litrů motorové nafty do silniční příkopy. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo.