OBRAZEM: Cukráři soutěžili ve Frýdku-Místku. Jejich díla vás dostanou

/FOTOGALERIE/ Slavnostní dort, jedno i víceposchoďový, libovolného tvaru na jakékoliv téma s hmotností do čtyř kilogramů a čas přípravy do pěti hodin. To byly hlavní propozice cukrářské soutěže pro střední školy Podbeskydský Ještěr 2022, která se konala ve Frýdku-Místku.

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb uspořádala ve Frýdku-Místku 7. ročník celorepublikové soutěže cukrářů Podbeskydský ještěr. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Její název jsme vybrali s ohledem na region, kde působíme, schválil ho i Vilém Vlk, pamětník slavného Ještěra – básníka Petra Bezruče," vysvětlovala Marie Lachetová ze Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek. Ta bohužel jako pořádající tentokrát neměla svého zástupce, den před soutěží onemocněla koronavirem její nominovaná žákyně. A pandemie ovlivnila i další účast. Z dříve patnácti škol jich letos bylo jen sedm (dvě z Ostravy, po jedné ze Šilheřovic, Frenštátu pod Radhoštěm, Opavy, Karviné, Českého Těšína). Nechyběla ovšem Eliška Dernerová z Asociace kuchařů a cukrářů ČR, a to v komisi posuzující i ochutnávající výtvory budoucích cukrářů. Ti soutěžili ve školní jídelně, kde závěrem dorty také vystavovali.