Strážník jej může použít k ochraně bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, k ochraně majetku, k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému protiprávnímu jednání.

Právě při zákrocích v místech, kde často dochází k výtržnostem či rvačkám, má Queen hrát významnou roli.

Hříbě se narodilo během technopárty v Rýmařově, dostalo jméno NoStress

„Není jednoduché získat psa s dobrým výcvikem, který by mohl v podstatě okamžitě nastoupit do výkonu služby. Věřím, že nový člen městské policie bude pro strážníky i občany velkým přínosem,“ doufá starostka města Zdeňka Blišťanová.

Podle ředitele Městské policie Jeseník byla jednou z variant koupě štěněte, které by prošlo potřebným výcvikem. To ale nedovoluje časová náročnost.

„Strážník psovod by si musel vyčlenit minimálně rok času, aby ho vychoval a věnoval se mu. Navíc by nebylo jisté, jestli by bylo štěně vhodné do služby,“ vysvětlil ředitel městské policie Martin Novotný, proč strážníci přistoupili ke koupi již vycvičeného psa.

Nezbytná zkouška

Každý služební pes městské policie musí projít zkouškou před komisařem z výcvikového střediska psů Policie České republiky nebo krajským kynologem.

Po jejím úspěšném splnění obdrží psovod osvědčení o způsobilosti psa pro použití u obecní a městské policie, které má platnost dva roky. Po uplynutí této doby se přezkoušení opakuje.

Takto například vypadal výcvik budoucích služebních psů pro Horskou službu Jeseníky:

Služební pes je v bezpečnostních složkách nenahraditelným pomocníkem. Při průzkumech objektů dokáže odhalit ukrytého pachatele mnohem dříve, než by jej nalezli policisté. Značně pomoci může také při pátrání po pohřešovaných lidech.

VIDEO: Parní vlak opět vyjel na Osoblažku, jeden z fanoušků mu složil tuto báseň

Velký význam má především z hlediska preventivního, kdy pouhá jeho přítomnost na místě odradí potenciální pachatele od protiprávního jednání.

Psovodem se stane strážník Petr Beněk, který u Městské policie Jeseník slouží již jednadvacet let. Bude mít nyní za úkol naučit psa adaptovat se na nového pána. Klíčové je, aby si pes se svým novým psovodem rozuměl.