Jde o akciovou společnost, která vznikla transformací Vědecko-technologického parku Ostrava. Pětačtyřicet procent akcií vlastní Moravskoslezský kraj, stejný podíl má i město Ostrava. Deset procent akcií si mezi sebou rozdělily VŠB-TU Ostrava, Slezská univerzita a Ostravská univerzita.

Bývalá starostka Krnova Jana Koukolová Petrová (ANO) se zeptala svých nástupců, zda spolupráce města s MSIC bude pokračovat i v roce 2020.

Současný starosta Tomáš Hradil (Krnovští patrioti) ji ujistil, že město s MSIC nadále počítá, a že očekává ještě ještě smysluplnější spolupráci. „Neříkám, že předtím neměla smysl, ale už přece jen máme nějaké zkušenosti co se dařilo a co ne. Chystáme na radnici zřízení pozice samostatného referenta pro podporu podnikání. To neznamená, že zřízení jedné pozice nás spasí, ale na radnici jsme měli problém s tím, že na to nikdo pořádně neměl čas, a ti lidi pak byli přetěžováni. Když toho referenta budeme mít, tak spolupráce s MSIC bude intenzivnější,“ uvedl starosta Hradil s tím, že se například rozjíždí několik programů zaměřených nejen na spolupráci s krnovskými studenty a školami, také s absolventy škol, kteří už nežijí v Krnově.

„Nápadů máme řadu, jen jsme na to neměli kapacity. Předpokládám nástup toho člověka koncem dubna,“ dodal starosta Hradil.

Na další spolupráci s MSIC se těší také krnovský radní Jan Krkoška (ANO), který je současně náměstkem hejtmana. „Zrovna nedávno jsme v komisi cestovního ruchu a podnikání hovořili o tom, že musíme podporovat také studenty v rozvoji nových myšlenek a vytvořit různé StartUp Vouchery. Zkrátka něco v malém, co už se dělá v Ostravě,“ vysvětlil Krkoška co Krnovu přinese spolupráce s MSIC.

„Třeba město Bruntál je v tomto hodně, hodně před námi. Z toho jsem smutný, a pan starosta to moc dobře ví. Chtěl bych to překlopit, aby to byl právě Krnov, který bude tou vlajkovou lodí pro tuto záležitost podpory podnikání. Chceme to i u řemeslníků posunout o level výš, aby měli třeba jednoho nebo dva zaměstnance,“ vysvětlil Krkoška cíle MSIC v Krnově v roce 2020.

Starosta Hradil ještě doplnil vysvětlení, co je to vlastně StartUp Voucher: „Znamená to, že dáme šanci začínajícím podnikatelům a lidem, kteří chtějí začít podnikat, aby připravili byznys plány. Z jejich záměrů se udělá soutěž. Do ní můžeme vtáhnout zástupce firem a úspěšné podnikatele, aby zhodnotili jednotlivé plány. Pak vítěz může obdržet 50 nebo 100 tisíc na rozjezd podnikání,“ uzavřel starosta Hradil.