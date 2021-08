"Přece naši telefonní budku nevyhodíme, když nám tak dlouho dobře sloužila a je docela zachovalá. Tak jsme vymysleli, že tu budku koupíme od telekomunikační společnosti, a uděláme z ní přístřešek pro ponocného, aby na něj nepršelo. Budka byla na prodej asi za tisícovku, a ponocného jsme si nechali vyrobit jako slaměnou sochu v životní velikosti," představila starostka Meziny Stanislava Slováková kreativní využití telefonní budky, jaké nemá žádná jiná obec.

Snad se jednou Ponocný v budce před obecním úřadem dostane i do turistických průvodců. Kolik asi existuje obcí, které našly pro zrušenou telefonní budku nové využití?

Ze školy je obrovská pergola

Kreativní inspirace z Meziny. Z telefonní budky je přístřešek pro ponocného a z vyhořelá škola slouží občanům jako obří pergola.Zdroj: Deník/František Kuba

Mezina už nemá školu ani školku. Ze školky je dnes hospoda a školu zastupitelstvo v devadesátých letech prodalo ostravskému podnikateli. Když škola jednou v noci začala hořet, spekulovalo se o pojistném podvodu. V divokých devadesátkách k takovým případům docházelo. Vyšetřování požáru vyšumělo do ztracena, ale ohořelá ruina v centru Meziny zůstala.

"Spáleniště bylo nebezpečné. Když tam začaly chodit děti, tak jsme to místo aspoň oplotili a začali usilovat o získání školy. Asi čtyři roky jsme bojovali, aby nám školu prodali, protože na ní bylo zástavní právo. Jsme hrdí na to, jak jsme naložili s vyhořelou školou, a jak se nám podařilo najít způsob, aby byla zase užitečná lidem. Přesně na půdorysu školy jsme postavili velkou dřevěnou zaplachtovanou pergolu, která nám slouží jako kulturní a společenský dům. Na pergolu jsme samozřejmě měli stavební povolení. Do stavebních prací se zapojili místní lidé, kteří si uvědomili, že takové zařízení potřebujeme. Kapacita hospody na větší akce nestačí," představila starostka Slováková geniálně prostý plán na nové využití školy.

Svatby, Benátská i letní kino

Dětské dny, Obecní oheň, Benátská noc, Letní kino, svatby a rodinné oslavy. To je jen zlomek kulturních a společenských akcí, jaké umožňuje pořádat pergola s okolním areálem. Pergola samozřejmě funguje jen do listopadu, protože nemá vytápění.

"Ze školy sice zbyly jen základy, ale duch místa se tam udržel. Jsou tam zakonzervované naše vzpomínky. Stále opatrujeme školní kroniku. Já jsem v ní vyfocená jako školačka, když jsem tam chodila do páté třídy," uzavřela starostka Meziny.

Pokud máte zájem o další dobré nápady z Meziny, stačí si při procházce prohlédnout originální pirátský škuner na dětském hřišti nebo vývěsky s označením "krásy mezinských zahrad".