Co nám to provedli? Zoufalí muži bloumají v nákupním centru. Prožívají peklo

/VIDEO, FOTO/ Peklo prožívá řada mužů, kteří se svými manželkami a partnerkami v těchto dnech míří do obchodního centra Futurum v Moravské Ostravě. Že zde chybí mužský koutek, kam by je drahé polovičky během nakupování „odložily“, je letitý problém, a to nejen Futura. Nyní je to však ještě horší…

Z nákupního centra Futurum v Ostravě zmizely lavičky. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch