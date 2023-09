Den české státnosti je státní svátek, který připadá na čtvrtek 28. září. Co si v tento slavnostní den má obléknout český vlastenec, aby důstojně prožil svatováclavskou tradici? Hedva Český Brokát Rýmařov myslí na vše. Státní svátek je příležitost vyrazit do společnosti v ponožkách v barvách české trikolory, v kravatě s korunovačními klenoty nebo se svatováclavskými symboly.

Hedva Český Brokát nabízí turistům komentované exkurze do výroby, podnikovou prodejna a muzeum textilnictví. | Foto: Deník/František Kuba

Není divu, že se podniková prodejna Hedvy se stala vyhlášenou turistickou atrakcí Rýmařova. Láká zájezdy turistů, kteří rádi spojí nákup s exkurzí do historie i současnosti českého textilnictví. Rýmařovští textiláci pro své fanoušky vytvořili speciální kolekci snad pro každý svátek v roce.

Kdo urazil soše pindíka? Pachatel se přiznal po 76 letech

Nabídka Hedvy může klidně posloužit jako kalendář svátků. Stačí si projít říjen. Mezinárodní den kuchařů 20. října? Hedva navrhla a vyrobila stylové zástěry. Světový den žen žijících na venkově 15. října? Tyto dámy jistě potěší hedvábný šátek k lidovému kroji nebo přehoz přes duchny. Nebo replika krojové stuhy s vytkaným květinovým vzorem. Na Světový den zraku 13. října se ideálně hodí kravata s brýlemi.

Co si obléct na Pražský hrad?

Zdroj: Deník/VLP ExternistaA co Světový den standardů, který připadá na 14. října? Hedva má k dispozici vlastní experty na standardy v odívání neboli dress code. Ne každý má po ruce knížky s radami Ladislava Špačka kam vyrazit ve fraku nebo kdy sáhnout do šuplíku pro manžetové knoflíčky. Co na sebe, když dostanete pozvánku na Pražský hrad, ples v opeře, státní ceremoniál nebo aristokratickou svatbu?

V Hedvě vám poradí, že do nejvyšších společenských kruhů patří striktní White tie, což je nejformálnější dress code. Ovšem pozor, pokud by se významná událost odehrávala po 18 hodině. Pak už je třeba zvolit standard Black tie. „K White Tie ani k Black tie nepatří hodinky!“ připomíná Hedva standardy etikety.

Halloween i státní svátek ČR

Na vášnivé rybáře a myslivce myslí Hedva celoročně. Atmosféru podzimu si doma nejlépe vychutnáte s novou kolekcí s výšivkami slunečnic. A jak oslavit vznik Československa 28. října?

Zdroj: Deník/VLP Externista„Dne 28. října 1918 byla na Václavském náměstí v Praze vyhlášena samostatnost pro národy bývalého Rakousko-Uherska, a tím se začaly psát nové dějiny pro vzniklé státy. Pro tento významný den a jeho oslavu si můžete objednat některý z polštářů s motivy Karel IV. nebo Korunovační klenoty, pánskou kravatu ve stejném motivu nebo v motivu sv. Václava. Případně výrobky z trikolory,“ doporučuje Hedva českým vlastencům.

A těm, kdo se 31. října chystají slavit Halloween, jistě přijde vhod kapesníček, polštář nebo zástěra s dýněmi.