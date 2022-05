Argentinský meteorit plný železa

„Tato kamínky jsme si pořídili, protože souvisí s vesmírem. Meteority vypadají jako normální šutr nebo kus železa, ale jsou tak vzácné, že stojí třeba pět tisíc korun. Nejmenší pořídíte kolem pětistovky. Krásné kolekce meteoritů si můžete prohlédnout při návštěvě planetária, tak jsme chtěli také my ukázat něco zajímavého těm, kdo nás přijdou navštívit. Tyto meteority pocházejí z Argentiny z oblasti Campo del Cielo,“ představil posly z vesmíru vedoucí Čmeláků Kamil Krmášek.

Doplnil, že argentinské meteory jsou plné železa, takže se dají hledat v zemi detektorem kovů. Úplně největší železný meteorit Hoba byl před sto lety nalezený v Namibii. Váží přes šedesát tun.

Zájemci se na krnovském náměstí mohli také podívat dalekohledem co je nového na Slunci. Nebo si zalistovat výpravnými publikacemi, které nabízí nejlepší profesionální fotografie Slunce.

„Takto vypadá Slunce na fotografiích z Hubbleova teleskopu. To co vidíte, je výtrysk koronární hmoty, který u nás na Zemi způsobuje úkaz polární záře. Můžete si porovnat schopnosti Hubbla s fotkami z vesmírné sondy Parker, kterou NASA vyslala v roce 2018 ke Slunci, aby proletěla sluneční atmosférou. Znovu nás takové úžasné pohledy na sluneční erupce čekají v letech 2024 a 2025, kdy vrcholí jedenáctiletý sluneční cyklus. Znamená to, že slunce bude přecházet do fáze s vyšší aktivitou než teď,“ upozornil Kamil Krmášek.

Shodou okolností 20. dubna 2022 byla zaznamenána dosud nejsilnější sluneční erupce současného solárního cyklu. Svou silou dosáhla třídy X2,2. Zatím největší erupce zaznamenaná v dějinách přesného měření se na Slunci odehrála v listopadu 2003. Dosáhla hodnoty kolem X45.

Se Čmeláky za hvězdami

Spolek Bumblebees – Čmeláci se primárně věnuje mládeži v Zátoru, ale je otevřený všem. Když v roce 2013 Čmeláci vznikli, hlavní inspirací jim byly tábory a zážitková pedagogika hnutí Brontosaurus. Současnou podobu jim dal především dlouholetý vedoucí Kamil Krmášek.

„V Zátoru na kopci už dnes máme k dispozici terénní základnu Čmelín. Tam můžou přespat astronomové, když přijedou do Zátoru pozorovat noční oblohu. Kopule hvězdárny by mala vzniknout kousek nad Čmelínem. Na kopci je totiž minimální světelný smog a ideální místo pro pozorování. Máme štěstí, že v Zátoru je skvělý pan farář. Říkal, že klidně zhasne kostel, ať světlo neruší naše pozorování, a že rád přijde užít si pozorování společně s námi. Je takový aktivní fanoušek všeho možného, takže je radost s panem farářem spolupracovat,“ doplnil Krmášek.

Kopec s vodojemem

Už dnes při zajímavých astronomických úkazech probíhají v Zátoru veřejná pozorování s dalekohledy na stanici Čmelín, Zdá se, že skutečná zátorská hvězdárna není až tak daleká budoucnost jako let člověka na Mars. Jisté to ale není. Už několikrát v historii projektu se střídala očekávání a zklamání. Bohužel s žádostí o dotaci podané přes Euroregion Praděd astronomové neuspěli. Žádala za ně obec Zátor s polským partnerem v rámci projektu Slezsko bez hranic nová vyhlídková místa.

Cílem projektu bylo využít vodárnu pro výuku, pro potřeby mladých přírodovědců a také jako zajímavý turistický cíl. Projekt Čmeláků „Blíž ke hvězdám“ a nápady na využití vodojemu nadchly zátorské zastupitele i starostku, ale náklady jsou dost vysoké.

Kopec s vodojemem nad nádražím láká k návštěvě nejen za hvězdných nocí, ale také ve dne. Je odtud nádherný výhled na Zátor a za dobrého počasí až na Praděd.