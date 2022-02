„Bohužel u dotačních titulů jsme stále naráželi na podmínku omezené kapacity čističky. Dotace v posledních letech byly určené jen pro čističky do padesáti obyvatel. My ale potřebujeme čističku, která má kapacitu přes sto obyvatel. Stavět jen kvůli dotacím několik malých čističek vedle sebe? To je nesmysl, a ani technicky to není možné. V centru obce není dost místa na víc čističek. Pokud jsme chtěli čističku, která kapacitou odpovídá našim potřebám, nezbylo nic jiného, než ji postavit za své peníze. Nedosáhli jsme na dotace kraje ani ministerstva životního prostředí,“ konstatoval starosta Rudné pod Pradědem Radomír Tománek.

Není dotace, musí být úvěr

Obec od roku 2018 čekala s připraveným projektem čističky, zda se objeví vhodný dotační titul.

Deník na návštěvě: Rudnou pod Pradědem si pletou s dalšími Rudnými

„Už jsme nemohli dál čekat, tak jsme do toho šli na vlastní náklady. Mezi tím ale skokově zdražily stavební práce. Oproti původní kalkulaci se rozpočet navýšil o 800 tisíc, na 3,9 milionu. Vzali jsme si úvěr dva miliony. Výběrové řízení vyhrála zkušená firma z Bruntálu, která práce dokončila koncem roku 2021. Takže už konečně máme kanalizaci pro obecní úřad, školu i s jídelnou, tři činžáky, panelák a 12 okálů, nízkoprahové centrum a pár bytů. Protože septiky dosluhují všude, vyhlásila obec grant na podporu individuální výstavby čističek. Pokud nám trvale bydlící občan donese doklad, že dokončil stavbu čističky, dostane od obce dotaci 20 tisíc. Pár těch příspěvků už jsme vyplatili, a další čističky jsou rozestavěné," doplnil starosta k nové čističce.

Dotace jen na chodníky bez zúžení

Dnes má Rudná pod Pradědem jen kousek chodníku kolem školy, nízkoprahového centra a obchodu. Silničním provozem ale trpí celá obec. Jen projektová dokumentace na tak dlouhý chodník bude stát obecní pokladnu více jak 800 tisíc.

Starosta: Do Jeseníků přes nás jezdí většina rekreantů z Ostravska i z Olomoucka

"Před velkým zdražením všeho jsme náklady na chodník odhadovali na 18 milionů korun. Dnes můžeme být na 23 milionech. Bez dotace nemáme šanci chodník postavit. Dotace na chodníky sice jsou, ale zase s takovými podmínkami, které u nás nelze splnit. Je to neštěstí, jaké nesmyslné podmínky si poskytovatelé dotací na nás vymysleli," otevřel starosta Rudné pod Pradědem téma chodník. Problém je v tom, že dotovaný chodník musí splňovat řadu norem – mimo jiné šířku chodníku. Jak docílit požadovanou šířku chodníku v místě, kde roh domu téměř zasahuje do vozovky?

Rychta má roh až u silnice

"Museli bychom chodník přerušit, kousek postavit bez dotací, a pak zase pokračovat v dotovaném chodníku. Podmínky dotace vymyslel někdo, kdo možná rozumí budování širokých chodníků na zelené louce, kde je dost prostoru dodržet předepsanou minimální šířku. U nás nad kostelem máme bývalou rychtu, co slouží jako kulturní dům. Ta mám rohem zasahuje až skoro do silnice. Nemám šanci dodržet parametry vyžadované poskytovatelem dotace. Tam chodník prostě musím zúžit, ať se to někomu líbí nebo ne. Když ho ale zúžím, ztrácím nárok na dotaci," popsal starosta neřešitelnou situaci. Jediná možnost je zkusit požádat o výjimky z pravidel, nebo předstírat, že obec staví dva různé chodníky, ke kterým zúžené místo u kulturáku nepatří.

Kalamita hrabošů skončila, káňata na Krnovsku teď trpí hladem

Projektová dokumentace chodníku je hotová. Rudnou projíždí tolik aut, že se bez páteřního chodníku neobejde. Investice přesahující dvacet milionů je mimo možnosti obecního rozpočtu.