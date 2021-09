„Dubovec je místo hned vedle silnice, ze kterého je už teď fantastický výhled do dálky. Ideální atraktivní místo pro rozhlednu, které je snadno dostupné pěšky i autem. Už máme studii od projektanta Dalibora Rebroše. Měla by to být kombinace dřevo a ocel,“ představil starosta Bezděk plány rozhledny. Horní podesta by měla být ve výšce 26 metrů při celkové výšce 36,4 metrů. Bude tedy ještě o kousek vyšší než slavná rozhledna Cvilín.

„Byl to super zážitek, když jsme s panem Rebrošem zkoušeli vysokozdvižnou plošinou, co uvidíme z 25 metrů, co ze 30 a co z 35. Dubovec je místem, kde končí svahy Jeseníků a začínají rozlehlé polské roviny. Každý metr do výšky vám zlepší dohlednost o kilometry do dálky,“ pochvaluje si starosta Bezděk podmínky na Dubovci.

Z předběžné architektonické studie ještě není možné odhadnout finanční náklady, ale už probíhají konzultace s Euroregionem Praděd o možnostech financování.

„Moc rád bych spojil otevření rozhledy s nějakým významným výročím, aby nám také připomínala nějakou událost. Nabízí se například výročí konce druhé světové války v roce 2025,“ nadhodil starosta, který už má vizi, jaký program by mohl turistům nabídnout, když se rozhodnou v Dívčím Hradě strávit celý den.

Protože Osoblažsko je atraktivní pro cyklisty, už dnes má Dívčí Hrad u hospody veřejnou wifinu a veřejnou pumpu na kola. V dohledné době tu bude i nabíječka pro elektromobily. „Už dnes si turista v Dívčím Hradu může na jednom místě dát něco dobrého na zub, dobít mobil, kouknout přes internet do mapy, doladit si kolo a zaskočit do infocentra. Proto právě tady u hospody by měl začínat náš turistický okruh,“ zkusil se starosta podívat na Dívčí Hrad pohledem turisty.

Zdroj: Deník/František Kuba

Od hospody by okruh vedl kolem rybníku nahoru na Dubovec. Rozhledna by byla první atraktivní zastavení.

„Pak to vedlo po hlavní silnici ke kříži, pak za odbočkou na Pitárné až do Životic k památníku padlých. Pak by vás procházka ve stínu kolem řeky a integračního tábora Stonožka zavedla k bytovým domům a nahoru do lesa ke kapličce svatého Huberta a Panny Marie Čenstochovské. Odtud by se šlo na Oblík, což je naše přírodní rezervace se zkamenělinami. Odtud na rybník Pitárné a ke strojírnám Jan Bacho. Tam jsou na jednom místě tři nejvýznamnější pamětihodnosti Dívčího Hradu: socha sv. Jana Nepomuckého, památník padlým od Josefa Obetha a zámek. Nakonec se okruh uzavře zase dole u hospody. Prostě tip na pěkný celodenní výlet,“ uzavřel starosta Jan Bezděk.