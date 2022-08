Běžci, hedvábničky, staváci, pávíci… Český svaz chovatelů zorganizoval ve Městě Albrechticích výstavu na hřišti před školou. Kromě známých plemen holubů a drůbeže se zde objevily také některé rarity. Pozornost návštěvníků vzbuzoval nejen pštros, který je v českých kurnících pořád ještě raritou, ale také slepice holokrčky se svou strašidelnou vizáží. Jsou to docela normální slepice, až na to, že jejich krky vypadají jak oškubané.

Mladý chovatel Jirka Šiška ani nemusel moc dlouho přemlouvat maminku, aby si kromě kachen indických běžců, co likvidují slimáky, okrasných slepic hedvábniček, co vypadají jako chlupaté chomáčky, a holubů staváků, co umí tleskat křídly nebo holubů pávíků, co mají místo ocasu okrasný vějíř, mohl pořídit také slepice holokrčky.

"Každému se holokrčky nelíbí, protože s tou holou kůží opravdu vypadají dost divně, jako zaživa oškubané. Ten holý krk ale není nemoc ani úraz. Holokrčky jsou úplně zdravé a odolné. Snáší vajíčka a přibývají na váze úplně stejně jako všechny ostatní slepice. Mě se líbí právě ten jejich nezvyklý vzhled. Vypadají jako zombíci. Mohly by hned hrát v hororu. Přes tu jemnou kůži jsou jim vidět obratle nebo jak polykají. A zima jim vůbec nevadí, nepotřebují šály," řekl mladý talentovaný chovatel Jirka Šiška.

K chovatelství ho přivedlo kromě rodinného zázemí také odborné vedení Miroslava Kyšky, který je předsedou OO ČSCH v Bruntále a předseda komise ČSCH pro práci s mládeží a rovněž předseda ZO ČSCH Slezské Rudoltice. "Základna chovatelů nám stárne, takže potřebujeme získat mladé. To se nám daří díky obětavcům, kteří dokážou své zkušenosti předávat mladé generace, která chce pokračovat ve šlépějích nás starších,“ uvedl Miroslav Kyška.

Tip na víkend

Máte chuť vyrazit za chovateli v nejbližších dnech? Český svaz chovatelů Krnov-Chomýž pořádá tento víkend oblastní výstavu drobného zvířectva, která se uskuteční v chovatelském areálu. Ten je hned v sousedství fotbalového hřiště v Chomýži. Králíky, drůbež, holuby a další zvířectvo zde můžete nejen obdivovat, ale také si je zakoupit.

Otevřeno bude v sobotu 27. srpna od 8 do 18 hodin a v neděli 28. srpna od 8 do 15 hodin. Návštěvníkům budou k dispozici zkušení chovatelé, kteří rádi vysvětlí, jak se při hodnocení boduje vzhled zvířat nebo jaké pravidla mají soutěže holubářů.