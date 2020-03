Charita Krnov volá dobrovolníky: karanténa nesmí ukončit naše služby seniorům!

Desítky seniorů jsou odkázaní na pečovatelské i zdravotní služby Charity Krnov. Co bude s jejich klienty, pokud koronavirus pošle charitní ošetřovatelky, pečovatelky a sestřičky do karantény? Mnozí senioři žijí osaměle a nemají na světě už nikoho jiného, kdo by se o ně mohl postarat.

Charita Krnov své pracovníky v březnu 2020 vyzbrojila ochrannými pomůckami. Zdroj: Charita Krnov | Foto: Deník / VLP Externista