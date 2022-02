"Přemýšleli jste někdy nad tím, jak ze světa odcházíme? Je to téma neatraktivní a tak trochu tabuizované. O smrti se prostě tolik nemluví, nikomu to není příjemné. A právě proto bychom sem měli upřít pozornost. Moc si vážím toho, s jakou energií usiluje ředitelka Charity Krnov Monika Dudová o vznik mobilního hospice pro Krnov a okolí," upozornil na téma umírání starosta Krnova Tomáš Hradil.

Mobilní hospic je zařízení, které poskytuje péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí. "Všichni bychom asi chtěli z tohoto světa odejít důstojně, doma mezi svými blízkými. Ale jen málokomu se to podaří. Držím palce, aby se plnohodnotný mobilní hospic podařilo rozběhnout. Největší výzvu představuje sestavení odborného týmu. My jako město jsme samozřejmě připraveni provoz hospice podpořit," doplnil starosta Hradil za vedení města.

Proč se tak málo umírá doma?

Většina nemocných by chtěla konec života strávit doma. Chtějí umírat v prostředí, které je jim blízké, a obklopeni lidmi, které mají rádi a rozumějí si spolu. Těžce nemocný člověk chce bilancovat svůj život mezi svými věcmi, které ho provázeli celým životem.

"Doma se, ale umírá málo. Má to mnoho příčin, a jednou z nich je i strach. Klient se bojí, že bude na obtíž. Jeho rodina má obavy, že péči nezvládne. Ve světě se již mnoho let snaží tuto situaci řešit mobilní hospice a my si to také moc přejeme. Naše klienty také doprovázíme při umírání, jen při dosavadní péči nejsme schopni zajistit 24 hodinovou péči. Chybí nám pracovníci, kolegové, kteří by s námi tuto pomocnou ruku podali," popsala současnou situaci ředitelka Charity Krnov Monika Dudová.

Podle ní je zapotřebí vytvořit tým odborníků, ve kterém budou zastoupení lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti a duchovní. Ti všichni pak jako celek budou schopni zajistit biologické i psycho-socio-spirituální potřeby u nemocného.

"Pokud by se našly zdravotní sestřičky, které by s námi chtěly tvořit jeden tým a pomoc zajistit mobilní hospicovou péči v Krnově, budeme moc rádi," vzkázala Dudová případným zájemcům.

Služby charity podporují sponzoři

Ředitelka Charity Krnov Monika Dudová rovněž poděkovala za podporu krnovského rodáka Michala Pohludka, který finančně podporuje sociální služby.

"Díky finančním darům pan doktora Michala Pohludka jsme mohli nakoupit zdravotní materiál, který využíváme při ošetřovatelské péči v domácím prostředí. Máme s ním velmi dobré hojící účinky ran. Toto speciální vlhké hojení je drahé a vždy není hrazené pojišťovnou, proto jsme za naše klienty nesmírně vděčni dárcům," uvedla Monika Dudová.

Lidé po covidu chtějí doma kyslík

Charita díky sponzorům také zakoupila přenosné kyslíkové koncentrátory pro domácí oxygenoterapii, neboli léčbu založenou na inhalaci kyslíku. Tato přístroje pomáhají osobám s chronickým onemocněním plic. Převážně jde o lidi v pocovidním stavu, kteří byli propuštěni z hospitalizace.

"Za poslední týdny jsme měli spoustu telefonátů, až beznadějných, prosících o zapůjčení tohoto přístroje, aby mohli opustit nemocnici a vrátit se do svého domácího prostředí. Charita zakoupila nyní tři další tyto přístroje a to také díky daru pana doktora Pohludky. Nákup těchto přístrojů je finančně náročný a lidé tolik o ně prosí a patří k nejžádanějším pomůckám k zapůjčení v poslední době. V domácnostech bude pomáhat dýchat již 16 oxygenátorů a stále to není dost," doplnila Monika Dudová.