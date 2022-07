"Nový týden začneme slunečným ale také horkým pondělkem," uvedli meteorologové na facebooku. Od dnešních 11:00 do 20:00 platí výstraha před vysokými teplotami, maxima by dnes mohla dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Večer se podle ČHMÚ začne od západu zatahovat a později se přidají i přeháňky nebo bouřky. "Srážky budou postupovat v noci na úterý přes Čechy na Moravu a do Slezska. Noc na úterý bude také velmi teplá, teplota se udrží mezi 20 a 16 stupni Celsia," uvedli meteorologové.