„V průběhu posledních vánočních svátků naše děti přepadla horečka a kašel. Jenže v lékárnách v Třinci ani Českém Těšíně nebyly léky jako Nurofen, Ibalgin, ani sirupy proti kašli pro děti nebo čípky proti bolesti. Zoufale jsem je sháněl všude možně, až mi jedna známá poradila, ať zajedu do Polska, kde ty léky mají, a dokonce jsou levnější než v Česku,“ vypráví muž z Třince, který si nepřál uvést své jméno a nechá si říkat „otec od rodiny“.

O třetinu levnější léky

Pozitivní zkušenosti z polských lékáren mají i další lidé z Těšínska. Pochvalují si zejména skutečnost, že většina volně dostupných léků stojí v Polsku méně, a to dokonce v řetězci, který má pobočky i v Česku. Jen namátkou je to Espumisan, Silymarin Premium, Magnesium Citrate anebo třeba hořčík s vitamínem B, který u sousedů vyjde o třetinu levněji.

Situaci mapoval tento týden i reportér Deníku a podle oslovených českých zákazníků většina léků skutečně vychází u severních sousedů levněji. „Teď jsem si koupila tyto vitaminy na podporu činnosti jater. U nás krabička vyjde na čtyři stovky, tady stojí tři sta,“ prozradila reportérovi Deníku před lékárnou v cieszyńském Kauflandu paní Věra z Havířova.

Na konci loňského roku Čechy do polských lékáren vyhnal i nedostatek antibiotik. Že zákazníků z české strany jezdí do polských lékáren stále víc, potvrzuje například magistra z lékárny v centru polského Těšína. „Hodně, hodně Čechů k nám chodí pro léky. I my v poslední době míváme chvilkové výpadky, například některých antibiotik, ale základní léky na bázi paracetamolu, Nurofen, Mucosolvan i léky pro děti na kašel a horečku máme,“ říká lékárnice Urszula.

Češi v Polsku hodně kupují například i kojeneckou výživu. Zatímco v Česku vyjde balení kojeneckého mléka na 489 korun, v Polsku se dá sehnat o polovinu levněji.

Lze si vyzvednout i léky na recept

Díky členství Česka i Polska v Evropské unii, si lze v polských lékárnách vyzvednout i léky na recept vypsaný lékařem v Česku. Že berou české recepty, polští lékárníci redakci potvrdili. Ovšem za určitých podmínek. Tou první je, že recept musí být papírový, nikoli elektronický.

„Vyzvednout léčivý přípravek na v Česku vydaný lékařský předpis v jiném členském státě Evropské unie je teoreticky možné, splňuje-li onen předpis náležitosti takzvaného přeshraničního předpisu. Nicméně současně je třeba zmínit, že podmínky a možnosti výdeje léčivého přípravku v lékárně, stejně jako výše úhrady, se řídí právními předpisy daného členského státu EU,“ vysvětlila mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Pojišťovny koupené léky proplatí

Stejně tak je možné si v Polsku léky na předpis koupit za hotové a nechat si je v Česku proplatit. „Pokud se jedná o standardní lék vázaný na lékařský předpis a hrazený z veřejného zdravotního pojištění, mají pacienti nárok na jeho úhradu až do výše ceny běžné v České republice,“ říká mluvčí Revírní bratrské pokladny Ivo Čelechovský.

Mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová říká, že pokud Čech v cizině zaplatí za léčivý přípravek na lékařský recept, pojišťovna mu částku může refundovat do výše úhrady v České republice. „Výše refundace ale nemusí být zcela shodná s částkou, kterou člověk zaplatil v zahraniční,“ dodává mluvčí ČPZP.

O proplacení si pojištěnec musí zažádat, přiložit potvrzení o úhradě (originální doklad o zaplacení nebo potvrzení o platbě), kopii receptu a lékařskou zprávu. „Zkušenosti v České průmyslové zdravotní pojišťovně s takovou situací máme. Náš pojištěnec si vyzvedával léčebné přípravky například v Polsku a Německu,“ dodává Elenka Mazurová.