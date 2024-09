INSPEKTOR JIŠTĚNÍ KVALITY Máte zkušenosti v oblasti farmaceutického průmyslu a chcete se zapojit do důležitého procesu zajištění kvality? Přidejte se k našemu týmu jako inspektor jištění jakosti a podílejte se na propouštění farmaceutického zboží na trh. CO VÁS U NÁS ČEKÁ? " propouštění farmaceutického zboží na trh " kontrola a schvalování postupů pro jištění jakosti " zavádění a optimalizace opatření ke zlepšení kvality " po zaškolení provádění interních a dodavatelských auditů " práce s farmaceutickou legislativou (AJ) NA CO SE MŮŽETE TĚŠÍT? " zázemí stabilní expandující společnosti vyvážející do více než 80 zemí světa " možnost odborného růstu " příjemný kolektiv a podpora v osobním rozvoji. " pracovní poměr na dobu neurčitou " plný pracovní úvazek, týdenní pracovní doba 37,5 hod. (7,5 hod./den) " mzdové ohodnocení: o nástupní měsíční mzda od 40.000 - 42.000,- Kč (v závislosti na kvalifikaci, délce praxe, znalostech a zkušenostech uchazeče) zahrnuje: " tarifní mzdu " měsíční odměnu o pravidelný růst mzdy o firemní benefity: roční a mimořádné prémie, příspěvek na volnočasové aktivity formou elektronické platební karty, stravenkový paušál, příspěvky na dopravné do zaměstnání, na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, pravidelný růst mzdy a jiné " možnost ubytování CO OD VÁS OČEKÁVÁME? " VŠ chemického, farmaceutického nebo přírodovědného směru " praxe v chemickém nebo farmaceutickém odvětví alespoň 3 roky " znalost práce na PC (Windows, Excel, PowerPoint) " znalost systému jakosti ISO 9001:2016, potravinářských standardů a GMP pro výrobu léčivých látek výhodou " aktivní znalost anglického jazyka " samostatnost, komunikativnost, flexibilita, týmová spolupráce " řidičské oprávnění sk. B KDY MŮŽETE NASTOUPIT? " ihned/dle dohody KDE BUDETE PRACOVAT? " sídlo společnosti, Bruntál, Zahradní 1938/46c POKUD MÁTE ZÁJEM PŘIPOJIT SE K NAŠEMU TÝMU, MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT!!! Pozice je zařazena do 1. kategorie dle rizikovosti prací. Kontakt: 555530313, personalni@macco.cz 40 000 Kč

Detail nabízené práce