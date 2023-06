/FOTOGALERIE, VIDEO/ Přímo v centru Krnova utichl provoz mezi dvěma kruhovými objezdy. Řidiči, kteří neznají Krnov, budou mít problém najít trasu k nemocnici, odbočku na Město Albrechtice nebo do Polska. #clanek|7674393#

Dopravní uzavírka a výkopy v centru Krnova 12. června 2023 | Video: František Kuba

Uzavírku si vyžádala generální oprava parovodního a kondenzačního potrubí. Teplárenská společnost Veolia Energie už začala s opravami na náměstí Hrdinů a od pondělí 12. června pokračuje ve výkopech u kruhového objezdu v Jesenické ulici. Práce na teplárenské infrastruktuře budou v centru Krnova probíhat až do konce září.

Práce na generální výměně teplárenského potrubí narušují nejen tranzitní dopravu, ale dočasně ubylo také parkovacích míst na náměstí Hrdinů. Od 12. do 30. června se musí řidiči smířit s úplnou uzavírkou frekventované Jesenické ulice. Uzavírka mezi dvěma nejvytíženějšími kruhovými objezdy je nutná, protože teplovod vede přes silnici I/45 směrem k Mikulášské ulici. Objízdná trasa pro všechna vozidla povede po ulicích Revoluční, Nádražní a Mikulášská.

Uzavírka ovlivnila také městskou hromadnou dopravu. Ve stejném období, tedy od 12. do 30. června, budou odkloněné autobusy linek 801, 804 a 805 jezdit po trase Jesenická – Mikulášská – Bezručova – Revoluční, a to v obou směrech s tím, že zastávka Krnov, aut. stanoviště (u hypermarketu Albert) bude pro tyto linky dočasně přemístěna do Mikulášské ulice.

„Zastávka se nachází v blízkosti evangelického kostela, tedy na stejném místě, jako při opravě průtahu městem před třemi lety. Cestující budou o dočasném přemístění zastávky informováni vývěskami v autobusech i na samotné zastávce v Revoluční ulici,“ uvedla Kateřina Peterková z odboru organizačního krnovské radnice a dodala, že ke změnám jízdních řádů nedojde. V místě přemístěné zastávky v Mikulášské ulici je po dobu realizace stavby omezeno parkování vozidel v jejím bezprostředním okolí.