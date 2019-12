Okolo poledne jsou uličky na okraji Vidnavy liduprázdné, jen tu a tam jimi projede senior na kole. „Že je seminář prodaný, jsem četl na internetu,“ říká starší muž, který žije v domě sousedícím s komplexem. Ten je dlouhou dobu nevyužitý a prázdný.

„Pár týdnů zpátky tu někdo byl. Pohybovala se tu nějaká auta, mám pocit, že měla polské značky. Kdo to koupil, to se tu zatím neví. Je to čerstvé,“ dodává Adolf Čvanda.

Bývalý kněžský seminář ve Vidnavě se stát snaží prodat od roku 2015. Uspořádal za tímto účelem čtrnáct kol výběrového řízení, z toho poslední čtyři formou elektronické aukce.

„Ve čtvrtém kole elektronické aukce v listopadu 2019 projevila zájem o koupi areálu právnická osoba, která se stala vítězem aukce. Kupní cena vzešlá z transparentního výběrového řízení činí dva miliony devět set tisíc korun,“ sdělil mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka.

Kupní smlouva na objekt je již podepsána a leží na ministerstvu financí. To ji musí schválit. Pak poběží šedesátidenní lhůta na doplacení kupní ceny. Celý proces by měl být uzavřen na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku.

„Uvést název vítěze bude možné po nabytí účinnosti smlouvy. Jsme samozřejmě rádi, že se nám po čtrnácti kolech podařilo najít nového majitele a věříme, že areálu vdechne nový život,“ dodal Ležatka.

Starosta nemá dost informací

Starosta Vidnavy je v komentářích k poslednímu vývoji okolo kněžského semináře zdrženlivý. „Nás jako samosprávu nikdo neinformoval, vím jen, co jsem si přečetl v médiích. Nevím, jak se k tomu stavět, protože neznám kupce a jeho záměry,“ řekl Rostislav Kačora.

Připomenul, že koupě ještě není definitivní.

„Ještě ji musí schválit ministerstvo financí a firma to musí zaplatit. Potom se s nimi budeme moci bavit. Sice šli do aukce, ale ještě nejsou vlastníky, takže je předčasné to komentovat,“ dodal.

Investice za 200 milionů

Ať už bude vlastníkem kdokoli, nevyhne se velkým investicím. Objekt roky chátrá.

„My jsme dělali odhad a vyšlo to na dvě stě milionů. Jen když jsme spočítali, kolik je tam oken a vzali cenu jednoho, vyšla jen okna na tři až pět milionů korun. K tomu další přestavby. Samozřejmě to nemusí být najednou,“ uvažuje Čvanda. Objekt dobře zná, v minulosti s v něm pracovala jeho matka.

Budova původně vznikla jako kněžský seminář, od padesátých do devadesátých let dvacátého století sloužila jako vojenská dětská ozdravovna. Pak byl komplex nevyužitý. Stát jej v roce 2008 za 29 milionů odkoupil od církve s tím, že zde zřídí detenční ústav nebo věznici. Ani jeden záměr se však neuskutečnil.

V poslední době se hovořilo o možném využití semináře jako penzionu pro seniory. „Je to nádherný objekt. Je velký, takže by tam mohly být veškeré služby, má obrovskou zahradu, skleníky, kde by se dala pěstovat zelenina. Pokud by to takto začalo fungovat, bylo by to pro zdejší lidí přínosem. Pár lidí by to zaměstnalo. A práce tady není,“ uzavřel Adolf Čvanda.