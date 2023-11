Po převratu ve vedení Moravskoslezského kraje a vystoupení z hnutí ANO si někdejší hejtman Ivo Vondrák založil uskupení OK (Otevření a konstruktivní). Do krajských voleb v příštím roce však půjde z pozice lídra tradičnějšího uskupení.

Ivo Vondrák povede v krajských volbách STAN. | Video: Deník/Petr Jiříček

Stávající čtyřčlenné politické uskupení Otevření a konstruktivní někdejšímu hejtmanovi kraje Ivo Vondrákovi neposkytuje podmínky, aby ve volbách mohl pomýšlet na zajíamvý výsledek. Podle ČTK se tak Ivo Vondrák dohodl se STAN (Starostové a nezávislí) a povede je do krajských voleb z pozice lídra. STAN půjde do voleb v koalici Starostové a osobnosti pro kraj.

Ceny bytů v Ostravě rostou, napříč Českem přitom klesají. Jaké jsou důvody

Ivo Vondrák skončil v pozici hejtmana letos v červnu poté, co na pozici sám rezinoval. Předešel tak svému odvolání, o kterém by v opačném případě jednali na daném zasedání krajští zastupitelé. Tehdy už Vondrák nebyl členem hnutí ANO z něhož dříve rovněž vystoupil. Rovněž tehdy by v opačném případě o jeho vyloučení jednalo krajské předsednictvo na pražském Chodově. Novým hejtmanem kraje se stal Jan Krkoška.

Podrobnosti připravujeme…