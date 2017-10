Bývalou léčebnu Ozon v Krnově nezboří ani nezlevní

Před lety získalo město Krnov od kraje budovu zrušené plicní léčebny Ozon na Ježníku. Jak to s Ozonem vypadá dnes?

Sanatorium Ozon neboli bývalá plicní léčebna TRN je na Ježníku. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Město Krnov mělo s Ozonem velké plány, které počítaly se seniory a pacienty.

„Domov důchodců má v lokalitě Ježníku tradici a už jednáme s ředitelem nemocnice Ladislavem Václavcem o projektu společného využití Ozonu, který má celkovou kapacitu kolem 90 míst,“ představil záměry radnice v roce 2010 tehdejší místostarosta Bedřich Marek, když léčebna Ozon přešla z kraje do majetku města.

A výsledek? Z pacientů i seniorů sešlo. Město pro sanatorium Ozon marně hledá kupce. Nabídková cena postupně klesla ze 12 milionů na současných pět. Objekt chátrá. Co dál, to řešili zastupitelé na svém posledním zasedání. Dokonce padla i možnost historický objekt odstranit a pozemky prodat jako stavební parcely.

Alternativou je další snižování ceny nebo trvale nabízet Ozon za pět milionů korun.

„Nemovitost prodáváme sedm let. Za tu dobu jsme vynaložili nemalé prostředky za inzerci a propagaci tohoto objektu. Budova chátrá a je třeba do ní občas investovat. Pokud bychom se chtěli sami pustit do rekonstrukce, stála by nás desítky milionů korun. Nemocnice dělala studii na rekonstrukci a vyšla jí na 60 milionů korun. Dnes by to bylo minimálně o 20 milionů více,“ konstatoval místostarosta Jan Krkoška (ANO).

Místostarosta Michal Brunclík (ČSSD) připomenul, že se o Ozon ucházela řada zájemců.

„Odlehlost lokality má své kouzlo, ale zároveň je pro některé projekty limitující. Dnes je trend, že různé sociální služby jsou umístěny tak, aby klienti měli nákupy, lékaře, veřejnou dopravu a podobně v dobré docházkové vzdálenosti,“ uvedl Brunclík a připomenul albrechtickou léčebnu Žáry, kterou se sice podařilo privatizovat, ale stejně je z ní soukromá ruina.

Chudý majitel sanatoria Žáry se nejspíš ocitl v roli bílého koně.

Zastupitel Ladislav Sekanina (KSČM) navrhl Ozon zbourat a zbavit město zátěže. Tomáš Hradil (Krnovští patrioti) připomenul, že Ozon není v havarijním stavu, takže není důvod spěchat s rozhodnutím. Jiří Fajkus (ODS) varoval, že se nikdo neptal na názor místních obyvatel Ježníku.

Pavla Löwenthalová (KDU-ČSL) dodala, že podobný osud měla bývalá škola v Bruntálské ulici, o kterou řadu let nikdo nestál, a nakonec pro mi město našlo vhodný záměr. Po dlouhé diskusi zastupitelé hlasovali o snížení ceny na čtyři miliony korun, ale neprošel tento návrh ani demolice.

Platí tedy původní usnesení z roku 2015, že plicní léčebna Ozon je na prodej za pět milionů korun.