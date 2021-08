Na břehu zatopeného lomu Šifr postávala zvláštní společnost. Lidé v plavkách, v neoprenech, ve smuteční černé i v civilu se shromáždili kolem bysty potápěčské legendy Ladislava „Dědka“ Rejkuby. Patřil k průkopnické partě Krnováků, která v šedesátých letech objevila ve Svobodných Heřmanicích břidlicový lom s hloubkou přes 30 metrů. Trénoval potápěčskou mládež a objevil řadu talentů. Jako zkušený rádce a kamarád se pohyboval mezi potápěči i v době, když mu lékaři ze zdravotních důvodů zakázali ponory.

Učitel, instruktor, parťák

Jako první nad Dědkovou bustou pozvedl číši potápěčský instruktor Roman Kudela: „V prvopočátku, když jsem byl malý kluk, byl Dědek mým učitelem a instruktorem. Později kamarádem a parťákem. Čas nezastavíme. Nedávno se odebral do věčných lovišť. Můžeme na něj aspoň zavzpomínat nad fotkami, na kterých se mnozí z vás najdou. Je tady kromě jeho bysty a dýmky také jeho autentický potápěčský vercajk. Nic neupgradoval, takže jde o kus historie, která skončí v muzeu,“ připil Kudela na Ladislava „Dědka“ Rejkubu.

Setkání na Šifrech na počest potápěče, který skonal ve věku nedožitých osmdesáti let. Celý život se zde potápěl, ale neutopil. Ladislav 'Dědek' Rejkuba.Zdroj: Deník/František Kuba

Otec, kamarád a Čokoládový Dědek

Vzpomínkové setkání na počest Ladislava Dědka Rejkuby organizovaly také jeho děti Ladislav, Michaela a Martin. Ladislav Rejkuba je nadšeným potápěčem po tátovi. Byl to právě on, kdo podle fotografie vytvořil Dědkovu bystu s potápěčskou maskou. Při sochaření tváře se ale klidně mohl dívat do zrcadla. „Byl to můj kamarád. Nejlepší. Vždycky říkal, že nechce, abych k němu přistupoval jako ke svému otci, ale jako ke kamarádovi a parťákovi. To je ten vztah, ve kterém jsme celý život spolu byli,“ řekl Ladislav Rejkuba před bystou, která má stejné rysy jako on.

„Když jsem řekla svým dětem pojedeme k dědovi, zeptali se: k Čokoládovému? Byl pro ně Čolokádový Dědek, protože jim pokaždé přinesl čokoládu,“ připojila vzpomínku Dědkova dcera Michaela Černá.

Soustružník, řidič i elektrikář

Ladislav Dědek Rejkuba se narodil v roce 1942 v Olomouci. Od osmi let bydlel s rodiči v Zátoru. Vyučil se v krnovském Strojosvitu soustružníkem. Po vojně pracoval pět let v Ostravě na šachtě. Po návratu do Krnova pracoval v Armaturce jako soustružník, pak jezdil s náklaďákem i s autobusem. Do důchodu odcházel jako elektrikář.

K potápění ho přivedl bratr Lojza Rejkuba a kamarád Olin Peleška. Byli u toho, když zakladatel krnovského klubu potápěčů Jiří Svoboda přivedl své svěřence a kamarády na Šifry. Sehnali si vyřazený vagon, a z něj vybudovali první potápěčskou základnu základnu ve Svobodných Heřmanicích.

Bysta vedle kříže Olina Pelešky

Všichni ze staré gardy vzpomínají, jak Ladislav Dědek Rejkuba s bratrem Lojzou opravili starou Vejtřasku a v létě 1981 s ní 16 členů potápěčského klubu vyrazilo na ostrov Pag. V klubu také poznal svou budoucí manželku. Není divu, že také z jejich syna Ladislava vyrostl potápěč.

Potápěčské legendy Ladislav „Dědek“ Rejkuba a Oldřich 'Olin' Peleška byli kamarádi, parťáci a průkopníci. Potápěči umístili jejich památníky v dvacetimetrové hloubce vedle sebe.Zdroj: se svolením Romana Kudely

Na Šifrech se vzpomínalo a připíjelo také na Dědkova kamaráda Oldřicha Olina Pelešku. Zemřel v roce 2010 při silvestrovském potápění v Egyptě. „Olin byl Dědkův a můj kamarád od mládí. Také on má v lomu ve Svobodných Heřmanicích pod vodou mramorový kříž, jen kousek od Dědkovy busty. Na kříži je nápis "všem minulým i budoucím obětem". Tento epitaf Olin vymyslel ještě za svého života,“ doplnil Roman Kudela, který po Olinově smrti umístil kříž do dvacetimetrové hloubky společně s kamarády z Hlavní báňské záchranné služby.