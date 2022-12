Malý teplotní rozdíl mezi vzduchem a vodou účastníky tradiční akce Bruntálský Krystalek potěšil. Ponoření do chladných kalných vod tak pro organismus nebyl takový teplotní šok.

„Máme zaregistrováno 22 plavců, takže mohu konstatovat, že Krystelek 2022 má rekordní účast. Nikdo neměl žádné zdravotní problémy. Naštěstí bylo nad nulou, takže ním nikdo nám ve vodě nezamrznul,“ bilancoval moderátor Krystalek 25. prosince. Největší otužilecká výprava dorazila do Bruntálu ze Staré Vsi. Bylo zřejmé, že otužování lze holdovat v každém věku.

Otužilec Pavel Poljanský všechny ujistil, že už si ani nedokáže představit Vánoce bez Bruntálského Krystalku. Tradici koupání v bruntálském Kobylím rybníce nikdy neporušil, přestože už řadu let musí o Vánocích dojíždět do Bruntálu velké dálky. Nepřerušil vánoční koupání v centru Bruntálu ani v dobách pandemie, přestože se vzhledem k lockdownovým opatřením musel v ledové vodě koupat úplně sám. Bez diváků, i bez svých otužilých kolegů. Nic ho neodradilo. Když se mu porouchalo auto. dorazil do Bruntálu vlakem.

Letos si ale dlouho nebyl jistý, zda se Bruntálského Krystalku zúčastní. V listopadu i v říjnu byl nemocný. Cítil, že jeho kondice pro otužilecké výkony není zrovna ideální.

„Hodně se u mne změnilo po sportovní a zdravotní stránce. Vážné zdravotní komplikace mne přiměly se nad věcí vážně zamyslet. Nesportuji a přibral jsem, ale rád bych se odrazil ode dna. Krystalek je pro mne svátek. Kus sounáležitosti s Bruntálem, mou milovanou Slezskou Hartou a nejdražšími Karlovicemi, kde jsem strávil nejkrásnější léta svého života,“ zamyslel se Pavel Poljanský nad svou současnou životní etapou. Před pár lety pro něj dálkové plavání a otužování bylo hlavní náplní života. Trénoval ve vodách Slezské Harty, aby zvládl špičkové vytrvalecké a otužilecké výkony v jezeře Titicaca a na Bajkalu.

Pak se rozhodl, že hlavní náplní pro něj bude studium. Po studiu speciální pedagogiky stáhl také po bibli. „K dalšímu pedagogickému levelu jsem přibral i studium teologie,“ doplnil Pavel Poljanský, který sice trochu ubral na sportu, ale dál vede životní styl abstinenta a nekuřáka.