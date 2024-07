Cestující, kteří využívají vlaky na trati z Opavy přes Krnov a Bruntál do Olomouce, musejí počítat s další dlouhodobou výlukou. Ta je přitom na uvedené trati letos už potřetí.

Nejprve kvůli opravě mostů v Bruntálu nejezdily vlaky skoro dva měsíce mezi Bruntálem a Rýmařovem a do Moravského Berouna. Hned poté navázala výluka mezi Krnovem a Opavou, která potrvá až do 26. července do půlnoci.

Ihned po jejím skončení Správa železnic trať uzavře v různých úsecích mezi Olomoucí a Moravským Berounem, respektive Domašovem nad Bystřicí. Omezení potrvá až do 20. září, přičemž 20. srpna nepojedou vlaky ani mezi Valšovem a Bruntálem.

Místo rychlíků z Olomouce přes Bruntál a Krnov do Opavy a Ostravy bude v úseku Olomouc – Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí a opačně jezdit náhradní autobusová doprava.

„Železniční stanice Moravský Beroun a Domašov nad Bystřicí jsou autobusy za rychlíkové vlaky obsluhovány v opačném pořadí. Přestup vlak/bus a opačně je zajištěn ve stanici Moravský Beroun. Autobusy jedou mimo železniční stanici Hlubočky-Mariánské Údolí,“ upozorňují na svém webu České dráhy, které na trati provozují osobní dopravu.

Cestující z a do stanic Bystrovany až Hrubá Voda, kteří jedou do a ze směru Krnov jedou vždy přes stanici Olomouc hl.n. Cestující nedoplácí rozdíl jízdného.

Cestující ze a do stanice Domašov nad Bystřicí jedoucí do/ze směru Olomouc hl.n. nedoplácí rozdíl jízdného přes stanici Moravský Beroun.

Přeprava jízdních kol je u rychlíků (vyjma R 856) zajištěna nákladním automobilem, přičemž nakládku a vykládku si cestující musí zajistit sám. U ostatních spojů není přeprava jízdních kol zajištěna.

„Od 1. 8. do 20. 9. jsou také zrušeny přímé vozy u vlaků R 840 / Sp 1446 a R 840 / Os 3504. Ve stanici Krnov je nutné přestoupit do jiné soupravy i u vlaků R 853 a Sp 1447,“ doplňují České dráhy.

Výlukové jízdní řády najdou cestující na stránkách dopravce www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/.