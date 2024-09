Uzavřená je vedlejší silnice z Krnova do Brantic včetně spojky z hlavního tahu Krnov – Bruntál do obce, která vede přes řeku Opavu. Neprojedete ani po Okružní ulici v Krnově, po silnici z Úvalna na hraniční přechod do polských Branic, z Jindřichova do Liptaně nebo z Osoblahy do Slezských Rudoltic.

Ve Městě Albrechticích jsou kvůli velké vodě uzavřené ulice Opavická a Boženy Němcové, další uzavírka je v osadě Mnichov u Vrbna pod Pradědem. Neprůjezdných je několik silnic v okolí Široké Nivy, Skrbovic, Kunova a Nových Heřminov.

Vlaky nejezdí po trati z Krnova přes polské Glucholazy do Jeseníku. Podle Českých drah zde není kvůli uzavřeným silnicím možné zajistit náhradní autobusovou dopravu. Cestující tak po této trati minimálně celou sobotu neprojedou.

Ze stejného důvodu České dráhy zrušily všechny rychlíky na lince Olomouc – Bruntál – Krnov – Opava – Ostrava. Tady se podle předběžných odhadů má znovu jezdit až v pondělí 16. září dopoledne.

Mimo provoz je i úzkokolejná trať z Třemešné do Osoblahy, podle předpokladů až do pondělního rána. Ani tady nejezdí náhradní autobusy.

Kde hledat aktuální informace o dopravě:

silnice: Česká republika - dopravní informace (dopravniinfo.cz)

vlaky: Omezení provozu | České dráhy (cd.cz)