/FOTOGALERIE, VIDEO/ Deník se porozhlédl v okrese Bruntál na očekávané, rozpracované i dokončované stavby, které jsou něčím zajímavé. Podívejte se, co už brzy vyroste v našem regionu.

Pět nejzajímavějších staveb okresu Bruntál | Video: František Kuba

V Krnově v proluce po zbořené slévárně v Revoluční ulici vzniká nákupní centrum S1. V krnovské průmyslové zóně Červený Dvůr roste před očima sídlo firmy EDS Trade, která vyrábí protihlukové hliníkové stěny.

Dlouho slibovaný projekt vodního díla Nové Heřminovy začne ještě letos výstavbou čistírny v Zátoru a vakového jezu v Branticích.

V Bruntálu připravují rozvojovou zónu Za Mlékárnou, která umožní rozvoj zástavby směrem na Staré Město. Velmi zajímavým projektem je bruntálské centrum Gardenpolis, které slavnostně zahájilo zkušební provoz v sobotu 23. září. Pojďme se na těchto pět staveb podívat podrobněji.

1. Nová fabrika v průmyslové zóně Červený Dvůr

Na jaře 2024 se v krnovské průmyslové zóně Červený Dvůr otevře závod krnovské firmy EDS Trade. Dodavatelem stavby je PS Brno. Léto 2023Zdroj: Deník/František KubaBrzy se otevře další závod. V druhé etapě rozšiřování průmyslové zóny v Krnově zde začala budovat svůj závod krnovská firma. „Staveniště bylo 20. dubna 2023 předáno generálnímu dodavateli stavby, společnosti PS Brno. Ukončení výstavby a otevření nového sídla společnosti je plánováno na duben roku 2024,“ uvedl ředitel firmy EDS Trade Marek Witassek.

Společnost EDS Trade má s městem Krnovem uzavřenou smlouvu budoucí kupní o převodu vlastnického práva k pozemku o výměře 24 526 metrů čtverečních. Za metr pozemku investor zaplatí 335 korun bez DPH. V době uzavírání smlouvy na sklonku roku 2021 firma počítala s investicí 90 milionů korun bez DPH. „Cenu naší investice jsme od té doby téměř zdvojnásobili,“ řekl Marek Witassek.

Firma EDS Trade se v budoucnu chystá v Červeném Dvoře zaměstnat 55 až 120 zaměstnanců. „V souvislosti s otevřením nového sídla společnosti samozřejmě budeme přijímat nové zaměstnance, a to především na pozicích vedoucí či mistr výroby, operátor výroby a silniční dělník,“ upřesnil ředitel firmy.

Do průmyslové zóny v Krnově míří nový investor. Podívejte se, co bude vyrábět

Centrem areálu bude pětipodlažní nepodsklepená administrativní budova, ke které budou bezprostředně přiléhat jednopodlažní stavby. Ty budou sloužit jako výrobní prostory a zázemí pro pracovníky. Jsou zde také plánovány další skladovací prostory.

Zbylé části pozemku využije firma pro parkování vozidel služebních i zaměstnanců. Zastavěnou plochu by měla z asi 52 procent zabírat výrobní složka a třetinu obsadí prostory pro skladování v souvislosti s výrobou. Zbytek zabere administrativa.

Druhá etapa průmyslové zóny v Červeném Dvoře, která má rozlohu deseti hektarů, je v současné době obsazená z poloviny. Od února loňského roku zde působí krnovská potravinářská firma DMHermes Trade, která vyrábí ovocné a proteinové raw tyčinky, ovesné bio kaše, proteinové tyčinky s čokoládou, ořechové krémy a také ovocné bonbony.

Nový investor v Krnově: v Červeném dvoře vyrábí proteinové tyčinky Bombus

Zbývajících pět hektarů město Krnov nabízí investorům. Cena pozemku je minimálně 351 korun za metr čtvereční plus DPH. V území jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě a stavební objekty, jako splašková a dešťová kanalizace, vodovod, elektrická přípojka nízkého napětí a trafostanice, přípojka plynu, chodníky a autobusové zastávky

Závod EPS v Krnově



Kde bude stát: Průmyslová zóna Červený Dvůr Krnov

Kdy bude hotovo: duben 2024

Kdo za stavbou stojí: EDS Trade a město Krnov, které financuje zasíťování pozemků

Kolik stavby stojí peněz: 176 milionů korun bez DPH plus inženýrské sítě z veřejných financí do infrastruktury průmyslové zóny a nákup zasíťovaných městských pozemků

Co najdete uvnitř: Centrem areálu je pětipodlažní nepodsklepená administrativní budova, ke které budou přiléhat jednopodlažní stavby jako výrobní prostory a zázemí pro pracovníky. Vznikají zde také skladovací prostory a parkoviště. Zastavěnou plochu by měla z 56 procent zabírat výrobní složka a 33 procent obsadí prostory pro skladování v souvislosti s výrobou. Zbytek zabere administrativa.

2. Nákupní centrum S1 Krnov: Pepco, Kik, Datart i Penny

Nové nákupní centrum S1 Krnov roste na pozemku po zbořené slévárně. Na jaře zde otevře Pepco, Kik, TEDi, DM drogerie, super zoo, Datart i Penny Market. Léto 2023Zdroj: Deník/František KubaKrnované se dočkají obchodních řetězců, jako jsou Pepco, Kik, TEDi, DM drogerie, Super zoo, Datart nebo Penny Marketu. Developerská společnost Saller Group ve spolupráci se zhotovitelem LEKOS-STAVBY, spol. s r.o. buduje v Krnově nové obchodní centrum pod názvem S1.

Tento příběh se začal odvíjet v roce 2018, když svůj záměr s pozemky po zbořené slévárně neželezných kovů představila firma EYEMAXX Krnov, s. r. o. Ta sice už měla na obchodní centrum už řadu let platné stavební povolení, ale kladla si neobvyklou podmínku. Postaví nákupní centrum pouze v případě, že město od ní odkoupí Billu v bývalých kasárnách za 27 milionů korun.

Druhý požadavek byl, že v uvolněném objektu v kasárnách už nebude zřízena prodejna potravin. „Jsem přesvědčen, že pokud by investor myslel svůj záměr vážně a chtěl v Krnově něco budovat, mohl už za ta léta tento záměr uvést v život. Stavební povolení je platné od roku 2009. Zatím se tam potýkáme s černými skládkami a nepořádkem,“ informoval zastupitele tehdejší místostarosta Krnova Michal Brunclík s tím, že tyto podmínky jsou pro město nepřijatelné.

Nové obchodní centrum? Má město koupit starou Billu? Radní říkají ne

Nenašel se ani jediný zastupitel, který by chtěl jednat s investorem, který stavbu nového obchodního centra podmiňuje odkoupením Billy. „Naše společnost o přesunu prodejny BILLA v Krnově v současné době ani do budoucna neuvažuje,“ reagovala na článek v Deníku oficiálním stanoviskem společnosti Billa její mluvčí Dana Bratánková.

V současnosti je investorem obchodního centra developerská společnost, která si vůči městu neklade žádné podmínky. „V Krnově roste nové nákupní centrum S1 Krnov ve spolupráci Saller Group se zhotovitelem LEKOS-STAVBY, spol. s r.o. Konkrétně buduje v Krnově nové obchodní centrum, jehož výstavba zahrnuje sedm obchodních jednotek o celkové ploše přes pět tisíc metrů. Součástí stavby bude také úprava stávající křižovatky a nový průjezd do ulice Vrchlického,“ uvedla Markéta Kolář Rašíková z oddělení reklamy a marketingu Saller group. Jedná se o firmu se sídlem v Otvicích.

„Zákazníci se mohou těšit na zajímavé obchodní řetězce. Pro komfortní nakupování bude vybudováno více než sto parkovacích míst,“ uzavřela Markéta Kolář Rašíková.

Nákupní centrum S1 Krnov



Kde bude stát: Krnov, pozemek mezi Revoluční a Vrchlického ulicí po zbořené slévárně

Kdy bude hotovo: jaro 2024

Kdo za stavbou stojí: Saller Group se zhotovitelem LEKOS-STAVBY, spol. s r.o.

Kolik stavba stojí peněz: Investor výši investice nezveřejní

Co najdete uvnitř? Pepco, Kik, TEDi, DM drogerie, Super zoo, Datart a Penny Market

3. Realizace vodního díla Nové Heřminovy právě začíná

Jez v Branticích letos čeká investice za 180 milionů. Dlouho odkládaná přestavba změní jez z pevného na pohyblivý - vakový. Květen 2023Zdroj: Deník/František KubaPodle původního harmonogramu z roku 2008 mělo být vodní dílo (VD) Nové Heřminovy už dávno hotové. Národní investiční plán schválený Babišovou vládou určil zahájení stavební části VD Nové Heřminovy v roce 2023.

Stát původně počítal s tím, že Evropská unie finančně podpoří přípravy přehrady Nové Heřminovy v rámci kapitoly Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu. V červenci 2023 se ukázalo, že Evropská komise nesouhlasí s financováním přehrady z evropských zdrojů. Ministerstvo zemědělství v této souvislosti ujistilo veřejnost, že projekt bude dokončen z národních zdrojů bez ohledu na to, zda ho podpoří evropské peníze nebo ne.

Vodní dílo Nové Heřminovy má územní rozhodnutí. Stavět se má za čtyři roky

„Opatření na horní Opavě se připravují a naplňují podle příslušných vládních usnesení. Finanční krytí projektové dokumentace vodního díla Nové Heřminovy zůstává součástí dotačního programu Prevence před povodněmi, který je v gesci ministerstva zemědělství,“ uvedla k financování přehrady mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Stavební úřad v Bruntálu vydal 22. června 2023 územní rozhodnutí pro umístění stavby Vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. Zahájení stavebních prací na samotné hrázi přehrady Nové Heřminovy se očekává v roce 2027, ale už letos chce povodí Odry začít stavební práce výstavbou čističky v Zátoru a vakového jezu v Branticích.

Vakový jez v Branticích za 180 milionů

Dnešní pevný jez v Branticích na řece Opavě se už brzy dočká velké rekonstrukce. Stavební práce změní současný pevný jez na jez pohyblivý – vakový. Díky vaku lze během povodní horní hranu jezu podle potřeby snižovat. Navazující náhon bude upraven tak, aby se v Branticích mohl podílet na převádění velmi vysokých, až stoletých průtoků. Cílem těchto investic je zvýšit kapacitu koryta řeky Opavy na 120 až 150 kubíků za sekundu. Za poslední století jen čtyři extrémní povodně - v letech 1903, 1940, 1958 a 1997 - zaznamenaly průtoky nad 120 kubíků.

Vláda v roce 2008 schválila protipovodňová opatření na řece Opavě. V Branticích, kde jsou hráze a jez s náhonem součástí vodního díla Nové Heřminovy, měly být podle původního harmonogramu stavební práce dokončeny v roce 2016.

EU nechce platit přípravu přehrady Nové Heřminovy

Navzdory úsporným opatřením vlády přestavba jezu v Branticích za 180 milionů začne letos. „Potvrzujeme, jak jsme již uvedli v únoru 2023 v tiskové zprávě, že stavba na řece Opavě - rekonstrukce jezu Brantice - s předpokládanými náklady ve výši kolem 180 milionů korun bude zahájena v roce 2023. Ukončení předpokládáme v průběhu roku 2025,“ potvrdila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Čistička Zátor zajistí čistou vodu v přehradě

Aby se z plánované heřminovské nádrže nestala stoka, musí všechny heřminovské septiky a žumpy nahradit kanalizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhou obec s řídkou rozptýlenou zástavbou, bude stavba kanalizace komplikovaná a nákladná, stejně jako její provoz a údržba. Splašky je navíc nutné kaskádou přečerpávacích stanic dopravit pod hráz na čističku do Zátoru, jejíž výstavbu Povodí Odry chce zahájit ještě letos.

Cena kanalizace přesahuje 100 milionů korun. Občané Nových Heřminov se obávají, že kvůli přečerpávání bude provoz kanalizace velmi drahý, což zaplatí místní ve formě stočného. Původně obce pod plánovanou přehradou připravovaly jiné řešení: společnou kanalizaci.

Shodnou se Heřminovy a Zátor na kanalizaci?

Vzhledem k zániku textilních a strojírenských továren v Krnově je dnes kapacita krnovské čističky vytížená sotva z třetiny. Proto Brantice, Zátor, Loučky a Čaková společně vytvořily projekt páteřní kanalizace s napojením na nevytíženou krnovskou čističku. Tato kanalizace za 150 milionů už dokonce získala stavební povolení a Brantice si zajistily osmdesátimilionovou dotaci, když vláda rozhodla, že součástí vodního díla Nové Heřminovy bude také výstavba státní čističky v Zátoru. Proto Zátor ztratil zájem o napojení na krnovskou čističku. Brantice si na tak velký projekt bez zapojení Zátoru samy netroufly, takže dotaci vrátily. Kapacita krnovské čističky zůstane nevyužitá.

Vodní dílo Nové Heřminovy



Kde bude stát: soubor staveb v Krnově, Branticích, Zátoru a Nových Heřminovech

Kdy bude hotovo: rok 2032

Kdo za stavbou stojí: Vláda ČR a státní podnik Povodí Odry

Kolik stavba stojí peněz: Stavební náklady jsou odhadovány na 4,26 mld. Kč včetně opatření v obci Nové Heřminovy

Co je cílem stavby? Ochrana obyvatel před povodněmi zejména v Nových Heřminovech, Zátoru, Branticích, Krnově a v Opavě.

4. Gardenpolis představí revoluční zelené technologie

Zahradní centrum Gardenpolis Bruntál zahájilo zkušební provoz 23. září. Plný provoz se očekává na jaře 2024Zdroj: Deník/František KubaV centru Bruntálu nelze přehlédnout zelené fasády neboli vertikální zahrady, které zateplují a izolují panelové domy, čistí vzduch a jsou estetické. Jsou důkazem úzké spolupráce města s výzkumníky revolučních trendů v oblasti architektury, udržitelnosti životního prostředí a moderních technologií. Dalším krokem v této oblasti moderních zelených technologií bude Gardenpolis.

Na ekologickou udžitelnost zaměřené zahradně-zábavní centrum Gardenpolis přivítalo první návštěvníky v sobotu 23. září. Plný provoz se očekává na jaře příštího roku.

Návštěvníci v rozsáhlém areálu najdou kromě výběrového zahradnického sortimentu také prostor k odpočinku nebo vzdělávání. Centrum zároveň v oblasti vytvořilo nové pracovní příležitosti.

V Bruntálu testují vertikální zahrady. Chladí, hřejí, čistí a potěší

Moderní a na ekologickou udržitelnost zaměřené zahradně-zábavní centrum Gardenpolis představuje koncept, kam lidé nechodí pouze nakupovat. Kromě kompletního zahradnického sortimentu totiž nabídne také květinový ateliér, kavárnu nebo dětské hřiště. Plní zároveň jeden z důležitých cílů, kterým bylo vytvořit v regionu nová pracovní místa.

“Gardenpolis představuje revoluční krok v oblasti zahradního designu a péče o rostliny. Naším cílem je poskytnout zákazníkům nejen kvalitní zahradnické produkty, ale i inspiraci a know-how, jak vytvořit nádherné zahrady a prostředí. Naše centrum nabízí sortiment, který nemá v okolí obdoby,” popisuje vedoucí centra Eliška Kuklová.

Zahradní centrum Gardenpolis podporujeme přirozené soužití člověka s přírodou. „Pokoušíme se najít takovou kombinaci produktů a služeb, která je šetrná k životnímu prostředí, avšak umožňuje využívání moderních technologií. Sázíme na kvalitu produktů, služeb a hlavně na kultivaci lidského potenciálu ve vztahu k jeho okolí,“ popisuje svůj koncept Gardenpolis.

Gardenpolis Bruntál



Kde bude stát: třída Práce 18 v Bruntále

Kdy bude hotovo: Zkušební provoz byl zahájen v sobotu 23. září, plný provoz se očekává na jaře 2024

Kdo za stavbou stojí: STROMMY COMPANY, s.r.o.

Kolik to stojí: Investor částku do doby uzávěrky nezveřejnil

Co najdete uvnitř? Moderní, na ekologickou udžitelnost zaměřené zahradně-zábavní centrum "zahrada v krajině srdeční"

5. Nové domy a byty Za Mlékárnou v Bruntále

Lokalitu Za Mlékárnou čeká zástavba rodinnými a bytovými domy. Bruntál se v těchto místech začne rozšiřovat směrem na Staré Město. Září 2023Zdroj: Deník/František KubaZastavěním lokality Za Mlékárnou hodlá Bruntál řešit kritický nedostatek stavebních příležitostí. Původně se zde před dvaceti lety počítalo pouze s rodinnými domky, ale pak územní studie na základě požadavku rady města doplnila plán zástavby moderními bytovými domy.

Je navrženo několik sportovišť a hřišť – antukové, pískové a travnaté. Návrh počítá s výsadbou vzrostlých stromů kolem zástavby, tyto stromy budou sloužit hlavně jako ochranný prvek. Celá lokalita je poměrně rozsáhlá a svým umístěním velmi atraktivní, proto nemá být jakousi „kolonií“ na kraji města, měla by fungovat samostatně i přes omezení pouze na funkci bydlení. Součástí záměru je vybudování všech potřebných inženýrských sítí.

„Vzhledem k tomu, že město musí počítat s vysokými vstupními náklady, je zapotřebí zjistit míru zájmu o výstavbu v lokalitě,“ upozornil mluvčí Městského úřadu Bruntál Jiří Ondrášek.

Bruntál hledá peníze na novou čtvrť Za Mlékárnou

V budoucnu by v lokalitě Za Mlékárnou mohlo stát osmatřicet rodinných domů s pozemky 700 až 1200 metrů čtverečných, devatenáct atriových domů a také moderní bytové domy. Celkem by zde mohlo vzniknout okolo dvou set nových bytů. Uvedená čísla jsou však nezávazná, a mohou se změnit během realizace.

Dopravní napojení lokality je podle územního plánu ve třech místech. Nejsevernější komunikace povede podél železnice, nejjižnější napojení pod garážemi v místě stávající polní cesty a třetí napojení je přes stávající obytnou zástavbu a vede přímo do obytné oblasti. Studie dopravního napojení vychází nejen ze současných údajů, ale počítá také s celkovým nárůstem objemu dopravy v budoucnosti.

Studie na výstavbu nových domů je hotová

Navržené dopravní řešení předpokládá, že při cílovém rozsahu obytné výstavby povede poloviny dopravy po nově vybudované příjezdové komunikaci ze silnice na Staré Město. Zbývající část pak po obvodu stávající zástavby. Výstavba komunikačního napojení by měla být řešena po etapách.

Obytná čtvrť Za Mlékárnou v Bruntále



Kde bude stát: Na zelené louce v západní části Bruntálu, navazující na současnou zástavbu ve směru na Staré Město

Kdy bude hotovo: Pro řešené území je zpracována územní studie, která stanovila parcelaci, využití pozemků pro rodinné nebo bytové domy a dopravní řešení. Nyní bude zastupitelstvo projednávat zadání regulačního plánu, který stanoví podrobnější regulační prvky pro budoucí zástavbu. Příprava území pro zástavbu může být završena v roce 2025.

Kdo za stavbou stojí: Stát (ministerstvo financí) a město

Kolik to stojí: Město vynaloží řádově desítky milionů korun, stát až stovky milionů korun (celkově může jít až o 300 milionů korun)

Co je cílem stavby: Vybudování technické a dopravní infrastruktury, která pokryje veškeré potřeby pro novou výstavbu v lokalitě, včetně realizace inženýrských sítí, přeložek a ochrany stávajících inženýrských sítí, realizace dopravní infrastruktury, úpravy ulice Čs. armády a obsluhy území dotčeného stavbou.