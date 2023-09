Po dovolených se lidé vracejí do práce a potřebují se někde najíst. V okrese Bruntál není mnoho podniků, které nabízejí gurmánské zážitky, po nichž se člověku prohne židle i bankovní konto. Deník vyrazil do měst a obcí našeho regionu a vybral svých top 5 restaurací, které nabízejí obědové menu, na nějž bude strávníkovi stačit pouhých 140 korun.

Motorest Pančava v Třemešné - Rudíkovech. | Foto: Deník/František Kuba

V regionu s nízkými výdělky mnohdy ještě zahlédneme zapomenuté pár let staré reklamní poutače typu „Polední menu od 75 Kč“ nebo „Menu: 59 Kč“.

Kolik stojí meníčka dnes? Jsou o něco dražší, ale z pohledu cena/kvalita trend zůstává stejný. Nalákat spořivé strávníky na meníčka do 140 korun a věřit, že s nimi dorazí také ti, kteří si z jídelního lístku nevybírají jen podle ceny.

Dají se najít i podniky, kde polévku a hlavní jídlo do nosiče strávník pořídí za stovku. Přibývá také podniků, které kromě běžných meníček nabízejí také víkendová, která jsou o něco dražší.

Restaurace Třináctka Slezské Rudoltice

Turisté, kteří se ve Slezských Rudolticích vydají od úzkokolejky na zámek, nemohou minout restauraci Třináctka, která loni pořádala velkou otevírací párty. Její majitel podniká v oborech mobilních WC a rozebíratelných plotů, ale jako vystudovaný řezník a uzenář má také velmi blízko k oboru gastronomie. Když si na Osoblažsku našel svou životní partnerku, začal přemýšlet, jak krásu zdejší krajiny zprostředkovat ostatním.

Uvědomil si, že v Česku přibývá lidí, kteří chtějí strávit dovolenou poznáváním odlehlých částí republiky za pár korun. „Každý vám řekne, že Osoblažsko je konec světa. Je to pravda, ale já v tom vidím jeho největší přednost,“ říká majitel Třináctky, kterému název jeho podniku připomíná, že se narodil v magický pátek třináctého.

„Meníčka za 138 korun míváme od 11 do 14 hodin, ale jen středa, čtvrtek a pátek. Pak ještě máme víkendové menu za 213 korun, ale to už jsou takové ty náročnější věci, jako je třeba svíčková,“ vysvětluje servírka. Rodiny s dětmi do Třináctky chodí na zmrzlinu, chlapi na pivo a sousedé z Polska na Kofolu na pořádný smažák.

Adresa: Slezské Rudoltice 65

Otvírací doba: neděle až čtvrtek 11–21, pátek a sobota 11-23 hod.

Menu: středa, čtvrtek, pátek: 139 Kč

Příklad menu: kuřecí vývar s nudlemi, přírodní vepřový plátek, brambory

Restaurace Obecní dům Holčovice

Přímo v centru Holčovic nabízí restaurace Obecní dům příjemné prostředí s kapacitou kolem osmdesáti míst, takže se stala tradičním místem zdejších rodinných oslav, svateb nebo smutečních hostin. Také se zde pod slunečníky rádi občerstvují cyklisté a turisté. Pro rodiny s dětmi je u restaurace vybudováno hřiště.

„Běžné meníčko je za 129 korun, víkendové za 150. Občas se v nabídce najde zajímavé jídlo za stovku, například teď to byly skvělé švestkové knedlíky za 99 korun. Sezonní jídlo, obrovská porce, takže spokojenost. Na stránkách obce nově najdete i víkendové meníčko, které připravuje Gabča Kemeňová. Všichni si pochvalují její skvělou dršťkovou. Mají také rozvoz, což je výborná služba seniorům v okolí. Občas tam taky dělají grilovačku, makrely, klobásky, krkovičku a podobně,“ pochvaluje jídelnu Obecní dům Ivana Bolfová z Holčovic. „Vždycky v Obecním domě obdivuji, jak servírky lítají s jídlem, když mají plno. Musí počítat s tím, že občas se jim do cesty připlete pes nebo dítě,“ přidal svou zkušenost Jiří Vachala.

Adresa: Holčovice 241

Otevírací doba: neděle až čtvrtek 11-20 hodin (kuchyně do 18 hodin), pátek a sobota 11-23 hodin (kuchyně do 19 hodin)

Menu: 129 Kč, o víkendu 150 Kč

Příklad menu: zeleninová polévka s hráškovou rýží, kuřecí prso v kari těstíčku, vařený brambor, zeleninový salát

Web: https://www.obecholcovice.cz/restaurace-obecni-dum/ms-3792

Western Vysoká-Bartultovice

Přímo na hraničním přechodu Vysoká-Bartultovice – Trzebina funguje typicky rodinná restaurace Western, která letos slaví dvacet let své existence. Oblíbili si ji hosté z Krnovska, Osoblažska i Polska. Protože Western leží přímo na hranicích, mísí se zde čeština s polštinou také na jídelním lístku. Meníčko za 145 korun tvoří třeba guláškovka, domácí lečo s bramborem nebo dušené vepřové s rýží nebo těstovinami.

„Jsme tady v Bartultovicích, jak se říká na konci světa, tak občas pořádáme akce, které dají místním důvod se sejít. Rádi se k nám přijedou pobavit z celého Osoblažska a Jindřichovska, ale i z polského pohraničí. Vymysleli jsme třeba pódium pro regionální neprofesionální kapely, ať lidem zahrají pro radost. Opečou se klobásy, sousedé a známí se potkají. Náš zookoutek a hřiště je zase pro rodiny s dětmi,“ představila rodinný podnik Western v Bartultovicích jeho majitelka Jana Švestková. Pracuje v kuchyni a stará se o administrativu, zatímco její rodina obsluhuje hosty a pomáhá, kde se dá. Už se zaučují i vnoučata.

Protože jsme ve westernu, nechybějí na jídelním lístku ani jídla s názvy indiánský skalp, pouštní růže, kapsa Buffalo Billa nebo naháč z Barťáku. Víte, jak se polsky řekne zbloudilý Číňan z Arizony? Podle jídelního lístku „Zagubiony Chińczyk z Arizony”. Stojí 150 korun. V hotovosti nebo ve zlatě, protože kovbojové karty zásadně neberou.

Adresa: Bartultovice 44

Otevírací doba: pondělí, úterý zavřeno, středa - neděle 11-21 hod., ve dnech 28. 8. - 5. 9. zavřeno (dovolená)

Menu: 145 Kč

Příklad menu: gulášová polévka, domácí lečo s bramborem nebo dušené vepřové s rýží nebo těstovinami

Web: https://www.restaurace-western.cz/

Eden Jindřichov

Přestavba bývalého kulturního domu na restauraci Eden patří k nejvýznamnějším investicím Jindřichova. Velkolepá otevírací slavnost zde proběhla v červnu 2021. „Za dob Rakouska-Uherska to byl původně hostinec Forner. Pamětníci si ho z poválečné doby vybaví jako hospodu U partyzána. Potom dlouhou dobu až do listopadové revoluce to byl kulturní dům. Pak v rámci restitucí objekt navrátili rodině Hasilově. Posledními majiteli byli manželé Špičákovi, kteří penzion pojmenovali Eden. V roce 2014 Eden koupila obec Jindřichov. V roce 2017 započala s jeho rekonstrukcí,“ představil historii Edenu starosta Jindřichova Martin Korduliak s tím, že se zde každoročně konají obecní bály, silvestry i stavění a kácení máje.

„Kuchařský tým vaří z čerstvých a kvalitních surovin od lokálních dodavatelů i světových firem. Zajímavá nabídka tradičního, domácího i mezinárodního obědového menu osloví širokou škálu hostů, kteří si mohou vybrat ze tří jídel denně. Mimo dobu oběda si můžete objednat jídlo ze sezonního jídelního lístku a o víkendu navíc i z víkendové nabídky,“ představuje Eden své obědové menu.

Adresa: Jindřichov 277

Otevírací doba: neděle až čtvrtek 11-21 hodin, pátek a sobota 11-22 hodin

Menu: 135 korun (pondělí až pátek od 11 do 14 hod.)

Příklad menu: frankfurtská polévka, vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík

Web: https://www.penzion-jindrichov.cz/

Restaurace Pančava v Třemešné-Rudíkovech

Restaurace Pančava leží v Třemešné-Rudíkovech na frekventovaném dopravním tahu do Polska, takže jsou zde častými hosty zejména motoristé, které láká velké parkoviště na dohled od zastřešené zahrádky. Svůj styl Pančava prezentuje jako domácí českou kuchyní. Řidičům, které čeká dlouhá cesta, rádi zabalí jídlo s sebou. Stejně tak místním seniorům. Na děti zde čeká hřiště, také majitelé pejsků jsou zde vítáni.

Adresa: Třemešná Rudíkovy 1/57

Otevírací doba: neděle až čtvrtek 10-21 hodin, pátek a sobota 10-22 hodin

Menu: od 128 Kč (s polévkou)

Příklad menu: čočková polévka, kuřecí ražniči, vařené brambory

Web: https://restaurace-pancava.makro.rest/?lang=cs