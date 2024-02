Jednu z hlavních rolí ztvárnil režisérův otec Karel Martinec, který hraje postavu Karla také ve filmu. Navíc měl Karel Martinec důležitou funkci poradce a konzultanta, protože na rozdíl od mladší generace filmařů už v životě absolvoval hezkou řádku zabijaček. Nebylo to poprvé, co režisér Adam Martinec využil ve filmu hereckého talentu svého otce.

Následoval úklid, balení, likvidace falešného filmového fóliovníku bez dveří, loučení a také bilancování. Vzpomínat se bude hlavně na to, jak do natáčení v listopadu zasáhla sněhová kalamita a pak ji vystřídalo všudypřítomné bahno. Filmaři a jejich pomocníci díky tomu mají v zásobě spoustu veselých historek, jak probíhá natáčení v zablácených holínkách a ve sněhových závějích.

"Mám to kousek, jen šest kilometrů, a táhne mě to tam. Na produkci se totiž podílí řada mých kamarádů a známých. Fascinuje mě, jak skvělá parta se kolem Mordu vytvořila. Do Krnova přicestovalo několik desítek mladých lidí jako součást filmového štábu a s místními "domorodci", kteří ve filmu hrají, se sžili náramně," komentoval Tomáš Hradil v závěru loňského roku své zkušenosti z filmování na Krnovsku.

Martincova zabíjačka zaujala ve Varech, nadace podpoří vznik filmu Mord

Vzhledem k tomu, že Radynia má kolem padesáti obyvatel, byl víc jak padesátičlenný kolektiv filmařů také pro polské sousedy nepřehlédnutelnou atrakcí, na kterou budou ještě po letech vzpomínat.

Špejle, střívka, kroupy, jelita, jitrnice, tlačenka

Režisér Adam Marinec, který je rovněž autorem scénáře, se inspiroval vlastními zážitky a rodinnými historkami kolem zabijaček. Česká domácí zabijačka ho zaujala především jako společenská událost.

Do kin jde nová komedie Grand Prix, za kamerou stál Krnovan David Hofmann

Cibule, špejle, bandaska krve, střívka, kroupy, jelita, jitrnice, tlačenka, bublající kotel, přípitky na zdraví. Takové rekvizity potřebuje každá svépomocná porážka vepře pod dohledem řezníka, na kterou dorazilo pomáhat příbuzenstvo. Martinec si uvědomil, že rituály kolem zabijačky mají v sobě potenciál komedie i dramatu.

Inspirováno skutečností a Osoblažskem

Filmový Mord diváky pobaví, ale také postupně rozkrývá skryté konflikty, slabosti i hrdinství členů jedné rodiny. "Zabijačka je zde katalyzátorem potlačovaných emocí i dějištěm prozření. Děj filmu byl už od jeho raných začátků zasazen do Osoblažska, jelikož scénář vznikal také na základě historek a vzpomínek ze zabijaček, které se odehrávaly v rodinném kruhu. Film se tak inspiruje skutečností a vzdává tím hold nejen místní specifické krajině, ale i povaze zdejších lidí, která mi je velice blízká,“ komentoval Mord režisér Adam Martinec.

Při sobotním udělování Českých lvů se radoval i Krnov. Jaké byly ceny

V oblasti kinematografie na sebe upozornil například na Českých lvech oceněním za krátký film Anatomie českého odpoledne.

Sýry: vyhledávaný suvenýr z Radyně

Přípravy natáčení Mordu začaly v létě 2023 hledáním lokalit. Na Krnovsku a Osoblažsku se objevily letáčky, že filmaři si chtějí na měsíc pronajmout venkovské stavení „před rekonstrukcí“ neboli lehce ošuntělé retro.

Protože celovečerní zabijačkový příběh se odehrává v jednom dni v dědečkově domku se zahradou, byl výběr lokace pro celkové vyznění Mordu mimořádně důležité rozhodnutí. Navíc bylo nutné najít nemovitost s tolerantním majitelem, který je připravený přihlížet, jak filmaři přizpůsobují jeho dům a zahradu pro potřeby natáčení.

Poutní místo se stalo atrakcí Krnovska, v Polsku už vyrábí sýr Cvilín

Z desítek vytipovaných nemovitostí na Krnovsku, Osoblažsku i v Polsku filmaři vybrali poetický domeček v polské obci Radynia. Původní majitel před pár lety zesnul, ale jeho životní styl seniora na vesnici zde zůstal uchovaný v každém detailu.

Filmařům vyšli vstříc současní majitelé domku - farmáři Bogusława a Leon Szpakovi. Domeček v Radyni sousedí s farmou Zielone Wzgórze, kde Szpakovi chovají krávy a vyrábí sýry. Místní už sýry z Radyně znají jako regionální gastronomickou specialitu česko-polského pohraničí.

Také pro filmaře, kteří zde strávili měsíc natáčením Mordu, se sýry staly originálním suvenýrem z Radyně.