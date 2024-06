K volebním urnám v našem okrese přišlo 31,6 procenta voličů, celkem 23 269. To je přesně o deset procent víc než před pěti lety.

Volby do evropského parlamentu na Bruntálsku a Krnovsku ovládlo hnutí ANO, které v rámci celého okresu získalo 35 procent hlasů.

