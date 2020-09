Ve středu 9. září ještě zastupitelstvo Krnova zasedalo bez roušek. Páteční koncert Svatováclavského hudebního festivalu v bruntálském kostele se už bez ochrany dýchacích cest neobejde.

Také obyvatelé okresu Bruntál se začínají dělit na dva tábory. Příznivci promořování varují nad přehnaně přísným režimem, panikou a ohroženou ekonomikou. Podle oponentů povinné roušky a zákaz větších shromáždění měly přijít už dávno, protože současné zhoršení situace je přímý důsledek rozvolněných opatření v minulosti. Ti první zdůrazňují příznivé procento pacientů s lehkým průběhem nemoci a srovnávají rizika koronaviru s klasickou chřipkou. Ti druzí jim oponují těžkými případy, vysokou nakažlivostí a limity českého zdravotnictví.

Pokud chtějí mít jistotu, jak na tom jsou, měli se objednat na testování do krnovské nebo bruntálské nemocnice. „Odběrové místo je ve Sdruženém zdravotnickém zařízení SZZ Krnov za novou lékárnou. Je dobře označeno. Děláme zde v pracovní dny testy metodou PCR, která je založena na stěru z dutin. Je určena všem, které k nám pošle hygiena nebo obvodní lékaři. Samozřejmě vyšetřujeme i samoplátce, ale ti se musí předem telefonicky ohlásit na čísle 703 450 217 a se dostavit v domluveném termínu na odběr,“ uvedl mluvčí krnovské nemocnice Jiří Krušina.

Samoplátci: domluva předem po telefonu

Domluva termínu je důležitá, aby nedošlo k zahlcení odběrového týmu, odběry probíhaly plynule a kontakty se zkrátily na nezbytné minimum. Tým v krnovské nemocnici zatím denně realizoval mezi 40 až 60 odběry. „Občas je číslo i vyšší. Děkujeme kolegům z odběrového místa za fantastické nasazení. V zimě i horku v ochranných prostředcích zvládají tuto náročnou práci,“ doplnil Jiří krušina s tím, že výsledky testů jsou většinou známé do 24 hodin od provedení stěru. V případě, že je osoba pozitivní, tak ji krnovská nemocnice kontaktuje a hygiena stanoví další postup.

Je především podstatné, aby se ti, kteří mají obavu, že by mohli být COVID-19 pozitivní vyhýbali kontaktu s ostatními lidmi.

Je nutné, aby nevstupovali do zdravotnických a sociálních zařízení. S lékaři své zdravotní potíže mohou konzultovat telefonicky. V případě akutního problému je nutné, aby lidé zdravoníky předem upozornili na fakt, že mají obavy z toho, že mohou být COVID-19 pozitivní. Případně, že byli v kontaktu s osobou, která je aktuálně COVID-19 pozitivní.

Je nutné, aby všichni pacienti i návštěvníci krnovské nemocnice používali roušky. V případě respiračních potíží, i když příznaky připomínají běžný kašel a rýmu, jsou ideální respirátory FFP2 bez filtru," uzavřel Jiří Krušina.

K TÉMATU

Kde se testovat?



KRNOV

Odběrové místo: Sdružené zdravotnické zařízení SZZ Krnov

Za kolik: Odběr a laboratorní test (PCR) na COVID-19 - 1756 Kč pro samoplátce

Kdy: Od 8 do 12 hodin v pracovní dny, nutné se objednat předem na čísle 703 450 217.

Jaká je čekací doba: Obvykle výsledek testu do 24 hodin



BRUNTÁL

Odběrové místo: Podhorská nemocnice Agel Bruntál

Za kolik: Cena stěru a vyšetření je 2200 korun pro samoplátce

Kdy: Od pondělní do čtvrtku od 12 do 14 hodin. K odběru je nutné se předem objednat na čísle 606 668 263.

Jaká je čekací doba: Výsledek nejpozději do 48 hodin.