„Někteří mí známí tvrdí, že zveřejněním si velmi uškodím. Jak může tak hloupý člověk, který se nechá takto napálit, hospodařit s finančními prostředky obce?“ vysvětluje starosta Šimek, jak řešil dilema zveřejnit, či nezveřejnit. Svůj příběh vylíčil s vědomím, že se nejspíš dočká negativních reakcí.

Starosta svým autentickým příběhem varuje před kyberzločinem, ale současně také upozorňuje veřejnost na právní kličky a alibismus bank.

Vše začalo nevinně, když se Radek Šimek začal věnovat sportu. Běháním zhubl, takže jeho šatník byl najednou plný "nadměrných" velikostí. Bylo mu líto, aby značkové obleky skončily ve sběrném dvoře. Tak je nabídl zájemcům přes Vinted.

Sotva zveřejnil první fotografii, přišla zpráva od slečny, která projevila zájem o sako. „Psala, ať jí pošlu telefonní číslo, že mi na něj přijde zpráva z Vinted k potvrzení prodeje. Dal jsem jí tedy číslo. Za chvíli přišla SMS s textem „VINTED – potvrďte prosím prodej“ – a odkaz na proklik. Kliknul jsem tedy na odkaz (no jo, já vím, jsem blbý), vrátilo mě to zpět do aplikace Vinted, respektive jsem si to myslel, kde bylo zhruba napsáno, že jako nově registrovaný musím při prvním obchodu zadat ještě platební údaje. Tedy údaje o kartě. Jelikož jsem si opravdu myslel, že stále komunikuji s Vinted, údaje jsem s klidem zadal, stejně jako je zadáváte při placení po internetu u jiných webů, kterým důvěřujete. Do toho se mnou komunikoval na Whatsappu domnělý manager Vinted, který radil, jak nejlépe obchod dokončit,“ popsal starosta Šimek, jakou úvodní partii s ním podvodníci rozehráli.

Šok: vyluxovaný účet

„Co absolutně nechápu, jak jsem mohl udělat, bylo zaslání kódu z KB klíče. Aplikace mi vysvětlovala, že je to nutné pro propojení virtuální peněženky s mým účtem pro snadný příjem plateb. Udělal jsem to,“ popsal Šimek osudový okamžik.

Vzápětí mu v mobilu pípla SMS z banky o dočasném navýšení limitu pro platby na 200 tisíc korun. V ten okamžik mu došlo, že tady něco není v pořádku. Respektive se pořádně vylekal. Hned zkontroloval svůj účet prostřednictvím Mobilní banky.

„Účet jsem měl již vyluxovaný, respektive v blokaci bylo několik plateb. Ihned jsem tedy volal do banky. Kartu i bankovnictví zablokovali, blokované peníze však prý již uvolnit nemohli. Tohle je vše. Od instalace aplikace Vinted, přes nafocení saka až po telefonát do banky se vše událo ani ne v jedné hodině,“ uvedl Radek Šimek.

V diskusním fóru na vinted.cz je řada dalších svědectví klientů, kteří podobné útoky zažili třeba před rokem.

Čekající platbu prý už nešlo zastavit

Hned ráno se Šimek vydal na policii i do banky. Čekal ho další šok. Navzdory okamžité blokaci účtu nakonec jeho peníze stejně odešly podvodníkům.

„Peníze z blokace odešly až za tři dny, a to někde do Estonska. Co opravdu nechápu, že nelze tento převod zastavit, i když máte v ruce dokument z policie o spáchání trestného činu. Reklamovat u banky jdou až proběhlé platby, nikoliv tedy platby čekající. A jak se k tomu postavila banka? Má bankovní poradkyně mi sdělila, že lze platby reklamovat a je šance na navrácení prostředků. Jelikož si platím i pojištění karty proti zneužití, měl jsem naději. Dopadlo to ale špatně. Reklamaci mi zamítli s tím, že je mou povinností chránit si kartu před zneužitím. Nepomohlo ani pojištění karty. V podmínkách mají v jednom řádku uvedeno, že pojištění se nevztahuje na platby provedené přes internet,“ vysvětlil Radek Šimek, proč byl pro něj alibistický přístup banky velkým zklamáním.

Policie řeší řadu takových případů

Každý je samozřejmě naštvaný, když přijde o peníze. Pro Radka Šimka byl ještě horší pocit bezmoci.

„Podle policie je úplně stejných případů několik a řeší se to tedy hromadně. Šance na úspěch je ale malá. Připadám si opravdu hloupý, a asi tak budu připadat i některým z vás. Jsem si toho vědom, udělal jsem opravdu velkou hloupost. Ale i za tu cenu, že u mnohých z vás „klesnu“ ve vašich očích, jsem se rozhodl toto zveřejnit. Dávejte si opravdu velký pozor. Tyto phishingové útoky jsou propracované a naletět můžou asi opravdu mnozí z vás,“ uzavřel Šimek.

Svůj facebookový příspěvek doplnil výzvou, ať mu lidé píšou jakékoliv názory komentáře. Je připravený unést i kritiku.

NA INTERNETU BEZPEČNĚ. RADÍ MĚSTSKÁ POLICIE V KRNOVĚ



Na co si dát pozor? Podvodníci využívají několika osvědčených fíglů, dejte si na ně pozor!



Podvod: pomůžu obchodovat na burze

Dvaapadesátiletý muž z Krnova oznámil, že v odpoledních hodinách 6. února 2023 byl telefonicky kontaktován na jeho mobilní telefon ze strany mu neznámé osoby s nabídkou pomoci při úspěšném obchodování na burze, přičemž mu následně po dohodě zaslal na jeho e-mail jistý internetový odkaz s doporučením, aby tento otevřel a vyplnil požadující informace.

Výše uvedený muž se kromě zadání údajů ke své osobě přihlásil přes tak zvaný George klíč i do svého internetového bankovnictví a měl sledovat připisování finančních prostředků. Místo toho však během velmi krátké chvíle došlo v několika případech k odčerpání finančních prostředků z jeho účtu na jiné, mu neznámé bankovní účty, a těmito neoprávněnými transakcemi neznámého pachatele mu byla odcizena hotovost ve výši 300 tisíc korun.



Podvod: pošlu peníze z kryptoměn

Dopoledne 6. února byl několikrát telefonicky kontaktován neznámou osobou i osmdesátiletý muž z Krnova s tím, že by mu ráda převedla nějaké finanční prostředky získané předchozím investováním do kryptoměn, a požádala jej o přihlášení se nejen do e-mailové schránky, ale rovněž i do jeho internetového bankovnictví, což důvěřivý muž učinil.

Následně sledoval, jak mu na jeho spořicí účet přišla finanční částka ve výši 50 tisíc korun, která však po chvíli byla opět odebrána a z tohoto jeho účtu byly několika rychlými transakcemi neoprávněně odčerpány na jiné účty i jeho finance ve výši 200 tisíc korun.



Podvod: Haló, tady Microsoft

Opět 6. února byla v místě bydliště telefonicky kontaktována 32letá žena z Krnova ze strany jí neznámého muže, který se představil jako pracovník společnosti Microsoft a nabídl jí vyčištění jejího notebooku s následnou autorizovanou aktualizací, s čímž výše uvedená žena souhlasila.

Na základě telefonicky dávaných pokynů si do svého příručního počítače nainstalovala aplikaci Teamviewer a do svého mobilního telefonu aplikaci Anydesk, následně zadala své přístupové údaje ke svému internetovému bankovnictví, přičemž bez jejího vědomí došlo k neoprávněné expresní platbě v euro měně a na blíže neupřesněný zahraniční účet byly převedeny její finanční prostředky v celkové výši téměř 52 tisíc korun.



Zdroj: Letáková kampaň Městské policie Krnov: Na internetu bezpečně