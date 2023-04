Řidiče, který se chtěl vyhnout dopravní kontrole, pronásledovali ve čtvrtek 30. března odpoledne policisté na Bruntálsku. Muž za volantem BMW jim ujížděl z Břidličné přes obec Velká Štáhle do Bruntálu a zase zpět.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

Policisté chtěli vozidlo zkontrolovat v půl čtvrté odpoledne v Bruntálské ulici v Břidličné. Použili světelné i zvukové výstražné zařízení a maják s nápisem STOP. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení a začal ujíždět směrem k místní čerpací stanici a pak ulicí K Lomu, kde vjel na pole.

„Následně se vrátil po Nerudově ulici do Břidličné, poté projel touto obytnou oblastí až do obce Velká Štáhle, zde se otočil, vrátil se zpět do Břidličné a pokračoval ve směru na Bruntál. U zdejšího plaveckého bazénu se otočil a opět jel přes Břidličnou do obce Velká Štáhle,“ popsal honičku policejní mluvčí René Černohorský.

Když se řidič snažil u budovy radnice znovu otočit, zatarasily mu cesty čtyři policejní vozy, které řidiče během jeho jízdy celých zhruba patnáct kilometrů pronásledovaly.

„Na sedadle řidiče automobilu značky BMW seděl třicetiletý muž z Bruntálska, kdy lustracemi v evidencích bylo zjištěno a prokázáno, že se jedná o neřidiče, poněvadž v této chvíli nevlastní řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním pro danou skupinu motorových vozidel,“ přidal mluvčí důvod, proč se zřejmě muž snažil policistům ujet.

Dechová zkouška na alkohol i test na drogy byly negativní. Vše se naštěstí obešlo bez zranění a nevznikla ani žádná hmotná škoda. Celou věc nyní dále prověřují bruntálští policisté a kriminalisté.