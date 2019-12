Na osvětleném zastřešeném pódiu se vedle sebe postavily bruntálské děti, další stály pod pódiem spolu se zpěváky ze spolku Aktivních seniorů Bruntálu se stali hlavními tahouny, ke kterým se přidali lidé na celém zaplněném náměstí. Za zády jim svítil krásně nasvícený bruntálský vánoční strom s betlémem.

Po úvodní pietní minutě ticha se náměstím rozeznělo Nesem vám noviny a další koledy.

„Chodíme na bruntálské náměstí zazpívat si koledy pravidelně, je to hezká milá akce před Vánocemi a jsem moc ráda, že se pořádá. Je to taková hezká generálka na Štědrý den, kdy by měly koledy znít všude. Je zde krásná atmosféra a potkávám tu své přátele, s kterými si můžeme popřát hezký advent a zazpívat si,“ řekla Zdenka Svobodová z Bruntálu

Lidé se sešli i na dalších místech v bruntálském okrese, k akci Česko zpívá koledy se přihlásili vedle Bruntálu i lidé v Bartultovicích, Horním Benešově, Janově, Jindřichově, Lichnově, Ludvíkově, Městě Albrechticích, Osoblaze, Petrovicích, Slezských Rudolticích, Světlé Hoře, Třemešné, Úvalnu a Zátoru.

Devátý ročník akce Česko zpívá koledy s Deníkem začal minutou ticha za oběti úterní tragédie v ostravské fakultní nemocnici. Možná i kvůli ostravské události byla ale mezi lidmi cítit větší sounáležitost. Zpěv koled přinesl jistý pocit smíření, klidu a rozjímání. Role hlavních zpěváků v Bruntále se ujaly opět děti, o to více koledy potěšily a zahřály na duši.

V celé České republice včera přišlo na náměstí a veřejná prostranství, aby se zúčastnili akce Česko zpívá koledy, rekordních 142 tisíc lidí. Letos si šest tradičních koled společně lidé zazpívali na celkem 1017 místech, z toho 13 míst bylo v zahraničí.