V Bruntále se v úterý 5. března otevřela nová zubní ordinace. Péči v ní dostane patnáct stovek pacientů. Zájem o registraci projevilo čtyřikrát více lidí, než je kapacita. O přijetí k lékaři tak rozhodne los.

Slavnostní otevření nové zubní ordinace v Bruntále. | Foto: SZZ Krnov, se souhlasem

Nová zubní ordinace vznikla ve spolupráci města a krnovské nemocnice. Město připravilo nové prostory, které nemocnici pronajalo. Ta s pomocí svého zřizovatele, Moravskoslezského kraje, ordinaci vybavila přístrojovou technikou, sehnala personál a provoz ordinace zajistí.

„Mám velikou radost, že naše nemocnice otevírá sedmou moderně vybavenou ordinaci v sedmém městě našeho regionu. Pro pacienty je nejdůležitější informací, že se nám podařilo získat skvělou zubařku, která se na vzhledu ordinace osobně podílela,“ sdělil ředitel nemocnice a senátor Ladislav Václavec.

Na ordinaci přispělo město

Z nové ordinace neskrýval nadšení starosta Bruntálu Martin Henč. „Do rekonstrukce a příprav prostor pro ordinaci jsme investovali z městského rozpočtu dva a půl milionu korun, zřízení prostor pro ordinaci je vyústěním dlouhodobého úsilí města. Musím veřejně poděkovat panu senátorovi Václavcovi, že se jako jediný, na rozdíl od stomatologické komory a dalších institucí, pustil do projektu, který zajistí péči alespoň části pacientů z našeho regionu. Bohužel už dnes víme, že nám půjde do důchodu další zubař a situace i přes otevření nové ordinace zůstává katastrofální,“ uvedl starosta Henč.

Zubní lékařka v nové ordinaci zaregistruje v průběhu dvou až tří let na 1500 pacientů. V rámci předregistrace, která není právně závazná, nemocnice pro ordinaci v Bruntálu přijala 4138 on-line žádostí. Další bezmála dva tisíce žádostí si podali starší občané formou klasického vytištěného formuláře.

Šest tisícovek uchazečů

„Celkový počet žádostí ukazuje, jaká je skutečná situace ve městech našeho regionu. I přesto, že se setkáme s velkou kritikou, budeme muset vybírat pacienty do ordinace losem. Nechceme z pacientů dělat „tutovku“, ale tento způsob je jediný, který zabrání dlouhým nedůstojným frontám a mrznutím v nich. Stejně tak by nebylo fér přijmout prvních patnáct set pacientů, kteří si dali žádost on-line. Diskriminovali bychom všechny, kteří mají pomalý či žádný přístup k internetu,“ uvedl primář zubních ordinací Sdružených zdravotnických zařízení Krnov Antonín Chudárek.

Senátor Václavec má pro část pacientů dobrou zprávu. „Jednáme s dalšími zubaři a je velice pravděpodobné, že se v dalších měsících začne pracovat v bruntálské ordinaci i na druhém křesle. Tím pádem nepřijmeme do péče 1500, ale až 3000 pacientů,“ sdělil.

Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška při prohlídce ordinace připomenul, že žádná nemocnice není povinna zajišťovat pacientům stomatologickou péči.

„Projekt pana ředitele a senátora Václavce, který náš kraj několik let podporuje, je v rámci republiky unikátní. Podporujeme legislativní změny, které pan senátor navrhuje. Víme, že v našem kraji zubaři schází desítkám tisíc pacientů a další zubaři se chystají do penze. Zahraniční zubaři pracující pod dohledem zkušených českých kolegů by mohli být řešením této krize,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Rozhodne los, ne čas registrace

Nemocnice v příštích týdnech přepíše tištěné formuláře do on-line systému a vyřadí ty duplicitní. Za účasti zástupců nemocnice, představitelů města Bruntál a právníka proběhne losování, které vybere 1500 náhodných jmen.

Tito pacienti dostanou nejpozději do 31. května 2024 SMS o úspěšné předregistraci.

Během dalších dvou měsíců budou telefonicky zváni na vstupní prohlídku. Zbylé části pacientů nemocnice doporučuje v hledání stomatologa. Pokud se podaří najít pro ordinaci druhého zubaře, tak dojde k dalšímu losování ze zbylých jmen a lidé budou opět kontaktování SMS zprávou.

Mnozí lidé neměli zubaře léta

I pacienti, kterým přijde potvrzovací SMS zpráva, budou muset na samotnou registraci a vstupní prohlídku čekat. Není v silách lékaře a jedné sestry v období několika měsíců zaregistrovat a prohlédnout patnáct stovek pacientů.

„Odhadem se šikovnému zubaři podaří do ordinace zaregistrovat pět set pacientů ročně. Mnozí lidé neměli roky zubaře a po registraci se vstupní prohlídkou se zvou na opětovné návštěvy, aby se opravil jejich chrup. Proto prosíme pacienty o trpělivost,“ požádal primář zubních ordinací SZZ Krnov Antonín Chudárek.