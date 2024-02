Na Bruntálsku dlouhodobě chybějí zubaři. Ti stávající zpravidla nové pacienty neberou, takže lidé musejí za péčí o svůj chrup cestovat i desítky kilometrů. Už v březnu ale otevře svou praxi nová zubařka přímo v Bruntále.

Zubní ordinace, ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Sídlit bude na adrese Okružní 20. Pokud tedy nemáte svého zubaře, máte šanci. Předregistraci můžete provést prostřednictvím webových stránek nebo si můžete v Městském informačním centru na náměstí Míru v Bruntále vyzvednout předtištěný formulář, který vyplníte.

Novou zubní ordinaci se podařilo otevřít díky snaze Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov (SZZ). „Jsem moc rád, že se nám pro Bruntál podařilo sehnat šikovnou českou zubařku, která začne v průběhu března pracovat na jednom ze dvou křesel. Pro další křeslo lékaře hledáme. I když ordinace ještě není otevřena, chci vyzdvihnout spolupráci s vedením města Bruntál, které nechalo prostory, v nichž jsme vybudovali ordinaci, nádherně opravit,“ sdělil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Jak se předregistrovat

Pacienti z Bruntálu a okolí se mohou do ordinace předregistrovat pouze v průběhu několika následujících únorových dní. Od pátku 23. února od osmi hodin ráno až do středy 28. února do patnácti hodin bude na webu nemocnice www.szzkrnov.cz možnost vyplnit předregistrační formulář on-line.

Nemocnice myslí také na pacienty, kteří nemají přístup k internetu. Ti si budou moci ve výše uvedených dnech vyzvednout, vyplnit a odevzdat vytištěný předregistrační formulář v Městském informačním centru na náměstí Míru v Bruntále.

Přetlak zájemců vyřeší los

„Vyplněním on-line žádosti či papírového formuláře nevzniká právní nárok na samotnou registraci. Pokud bude žádostí více, než je celková kapacita zubní ordinace, přistoupíme stejně jako v jiných městech na losování. Za účasti vedení města a zástupců nemocnice vylosujeme náhodných 1500 jmen, kterým zašleme nejpozději do konce května SMS zprávu, že budou pozváni ke vstupní prohlídce u paní doktorky,“ popsal způsob výběru pacientů primář zubních ordinací SZZ Krnov Antonín Chudárek.

V případě, že se nemocnici podaří sehnat pro druhé křeslo dalšího zubaře, bude kontaktovat další pacienty. „Kapacita každého stomatologa je okolo patnácti set pacientů. Ale jejich nabírání je pozvolné, jelikož je nutné pacientům udělat nejen vstupní prohlídku, ale také zajistit základní ošetření chrupu, což mnohdy vyžaduje více než jednu návštěvu v ordinaci,“ upozornil primář Chudárek.

Vedení města Bruntálu má z nového zubaře radost. „Uvědomujeme si, že zubaře ve městě a okolí potřebuje více lidí, než je současná kapacita paní doktorky. Proto budeme společně s krnovskou nemocnicí hledat dalšího zubaře,“ slíbil starosta Bruntálu Martin Henč.