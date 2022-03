Ukrajinci prchají z Bruntálu

Pořad Události Luďka Staňka na mall.tv je stand-up maskovaný jako aktuální komentované zpravodajství. Moderátor si vybírá titulky z médií, a pak je nekorektně glosuje. „Město pomáhá lidem z Ukrajiny, první jsou již v Bruntále“ říká titulek regionálního zpravodajského webu STA z 1. března.

Staněk ho přečetl ve svém pořadu a rozšířil o další informace: „Město pomáhá lidem z Ukrajiny, první jsou již v Bruntále. Mnoho Ukrajinců se však obratem vrací do své rozbombardované země. Na náš dotaz, zdali je hlavním důvodem touha bránit svoji vlast, většina odpověděla, že to je až druhý důvod. Prvním důvodem bývá, že po několika hodinách strávených v Bruntále lidem ostřelování raketovým systémem Grad už nepřipadá jako tak špatná varianta,“ pobavil diváky Luděk Staněk.

Dalším vtipným politickým komentátorem s jasně vyprofilovaným názorem na Bruntál je krnovský rodák Petros Michopulos. Ten s kolegou Bohumilem Pečinkou objíždí města v rámci projektu Kecy a politika.

V lednu 2022 vyrazili se svým tolkshow také do Krnova. „Dnes jsme s Bohoušem přijížděli také do mého oblíbeného města Bruntálu, kde jsem strávil na internátu na palandě čtyři roky. Možná se někomu líbily, ale já bych tam dnes už nejel ani na den. Kdyby mi někdo řekl mám tady stroj času, takže se můžeš vrátit do pubertálních let a strávit třeba týden v Bruntálu na strojní průmyslovce, tak bych mu odpověděl: to raději kyanid. Přijížděli jsme do Bruntálu od Olomouce, a u rybníku nás vítala obrovská plachta se Šlachtou, jak to tady všechno vyřeší. Tak říkám Bohoušovi: hele kam všude už pronikl plukovník se svým fízlovským projektem,“ uvedl absolvent bruntálské průmyslovky Petros Michopulos, když se svým pořadem Kecy a politika dorazil do Krnova. Sál Vily Cafe na Zacpalově ulici byl zaplněný do posledního místa.