Park kolem zámku v Bruntále nabízí klidné prostředí uprostřed ruchu centra města. Hlavní zásluhu na současné podobě zámecké zahrady má Řád německých rytířů. Největší zásahy na konci devatenáctého století inicioval Evžen Habsburský, poslední velmistr řádu. Propojil prvky barokní zahrady s parkem. Stejně významnou stopu zanechal v Jeseníkách a na hradě Bouzov.

Arcivévoda Evžen Habsburský. | Foto: Deník/František Kuba

Aktuálně mohou návštěvnici na zámku v Bruntále zavítat na novou výstavu Evžen Habsburský a Jeseníky. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka a představuje život i působení jedné z nejvýznamnějších osob z historie zámku.

„Evžen Habsburský byl pro náš zámek velmi důležitý, působil zde jako velmistr Řádu německých rytířů a údajně to zde měl velmi rád,“ okomentovala ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková.

Muzeum si navíc připomíná 160 let od jeho narození a 130 let od nástupu do funkce velmistra řádu. „Výstava je tedy nejen připomínkou, ale i poctou této významné osobnosti,“ dodala ředitelka.

Na výstavě se návštěvníci dozví něco o životě arcivévody Evžena Habsburského, ale i o jeho aktivitách v Jeseníkách.