Speciální pohádkové prohlídky připravili pro návštěvníky na zámku v Bruntále. Postarají se o ně naši šašci Bambule a Bambule, kteří vykouzlí návštěvníkům úsměvy na rtech.

Zámek v Bruntále, ilustrační foto | Foto: Pavlína Janíčková, se souhlasem

„První pohádkové prohlídky proběhnou už tuto neděli 5. května, a to v 10, 11:30 a 13 hodin. Další termíny jsou 18. a 26. května ve stejných časech. Jelikož očekáváme velký zájem, doporučujeme vytvořit rezervaci na telefonním čísle 554 717 947 nebo prostřednictvím e-mailu info@mubr.cz,“ pozvala k návštěvě mluvčí zámku Petra Volná.

Na další speciální prohlídky se můžete těšit i na státní svátek 8. května.

„Na nich se společně přesuneme do roku 1780, kdy se velmistrem řádu německých rytířů stal Maxmilián František Habsbursko-Lotrinský. Jak mohl zámek vypadat, když se připravoval na příjezd nového velmistra? A co na to říká služebnictvo? Přijďte to zjistit dne 8. května ve 12, 13, 14 a 15 hodin,“ pozvala Petra Volná.

Prohlídky jsou určeny pro děti i dospělé a bruntálský zámek je pořádá ve spolupráci se studenty Ateliéru divadlo a výchova Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Rezervaci je možné opět provést na telefonu 554 717 947.