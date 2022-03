Starosta Petr Rys: Bruntál je tradičně vstupní bránou do Jeseníků

„Karlovec je moc hezké území. Je tam pláž, kostel a travnaté plochy. Kdybychom uvažovali o rozvoji turistického ruchu jako na Lipně, stačí schválit změnu územního plánu a v Karlovci budou ty nejlukrativnější stavební parcely. Touto cestou se ale nepustíme, protože Slezskou Hartu musíme především vnímat jako zdroj pitné vody. Hypoteticky by se Karlovec mohl změnit v bruntálské Beverly Hills neboli žádanou adresu. S příjezdem přes Novou Pláň tam není žádný technický problém. Tato vize má své své příznivce, ale ochrana kvalitní vody je zde naprostou prioritou,“ představil Karlovec starosta Bruntálu Petr Rys.

Kunovská anomálie

Karlovecká anomálie nebyla jediná. Dalším územím Bruntálu mimo Bruntál byla převážně chatařská osada Kunov. Neobydlený Karlovec je už dávno vyřešený po právní stránce, ale o Kunov Bruntál nedávno přišel. Dnes už je Kunov místní část Nových Heřminov.

Deník na návštěvě: Obchvat Bruntálu je vítaná stavba

„Kunov je z mého pohledu nešťastný příběh. Vyvinuli jsme velké úsilí, aby se nám ho podařilo propojit s Bruntálem, ale nakonec to nedopadlo. V Kunově proběhly dvě ankety s odlišným výsledkem. Jednou pro Bruntál a jednou pro Nové Heřminovy, takže několik respondentů muselo změnit názor. Na základě první ankety jsme našli pozemky pro takzvaný spojovací krček, který propojí Bruntál s Kunovem. Byl by to divoký klikyhák, ale splnil by zákonnou podmínku propojení katastrálních území, aby Kunov mohl zůstat součástí Bruntálu,“ vzpomíná starosta Bruntálu Petr Rys. Pro vytvoření bypassu mezi Kunovem a Bruntálem byla klíčová lesní úvozová cesta.

Místo Bruntálu Nové Heřminovy

„Aby mohla proběhnout směna pozemků, vyžadovalo to shodu Bruntálu s Širokou Nivou, Obornou a Novými Heřminovy. Buď se shodnou všichni čtyři, nebo tato možnost padá. Všechno už jsme už zaměřili a vložili do hledání spojovacího pruhu spoustu času i peněz. Byli jsme byli přesvědčeni, že referendum v Kunově rozhodne pro Bruntál. Dnes už je to pasé, protože Nové Heřminovy se vydaly svou cestou. Oddělením Kunova se Bruntál skokově zmenšil asi o sto obyvatel,“ uzavřel Petr Rys. V roce 2019 se u silnice měnili dopravní značení Kunov Bruntál na Kunov Nové Heřminovy.

Než skončila pod Hartou, spojovala dvě obce. Dnes u ní stojí základna záchranářů