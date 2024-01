Klub Za starý Bruntál už 34 let organizuje novoroční výstupy na Uhlířský vrch. Rok 2024 přivítalo 1. ledna v poutním kostele na Uhlířském vrchu na 450 účastníků této tradiční akce.

„Novoroční výstup na Uhlířský vrch v Bruntále byl ve svém 34. ročníku unikátní. Poprvé jsme ráno stoupali k poutnímu kostelu v dešti. Před desátou hodinou déšť pomalu ustával. Do dvanácté hodiny organizátoři z Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák a Antonín Zgažar popřáli vše dobré do roku 2024 celkem 450 účastníkům výstupu,“ informuje Klub za starý Bruntál, jak na Uhlířském vrchu proběhlo vítání nového roku.

Uhlířský vrch, vysoký 672 metry, se svým poutním kostelem, je nejen zdálky viditelnou dominantou Bruntálu, ale také bývalou sopkou, která na území Česka vyhasla jako poslední.

Lomy na čedič a tufy odkazují na vulkanický původ Uhlířského vrchu. Jsou názornou ukázkou geologické historie a jednotlivých fází sopečné činnosti na Bruntálsku. Po zastavení těžby v šedesátých letech byl bývalý lom na tufy se sopečnými pumami zapsán jako chráněná přírodní památka.

Ke kostelu Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu vede stromořadí, které zvítězilo v anketě o nejkrásnější Alej roku 2022.

Město Bruntál kromě pravidelné údržby a péče o alej v roce 2023 provedlo inventarizaci aleje s odborným průzkumem na netopýry a dřevokazné houby.

Každý strom aleje získal rodný list. V katastru nemovitostí díky tomu bude zápis o druhu lípy, jejím stáří, obvodu kmene, provedeném zásahu a plánu péče do dalších let. Jedná se o lípy staré kolem 250 let.

