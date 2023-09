V současnosti je systém zelených fasád a střech zkoumán na třech instalacích. Na výzkumné věži v rámci areálu zahradního centra Gardenpolis Bruntále, na stěnách panelových domů Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda Bruntál a dále na výzkumné stěně průmyslové výrobny haly ve Zlatých Horách.

Společnost Strommy Company, s.r.o. v rámci svého oddělení vědy a výzkumu zkoumá od roku 2019 ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a vysokými školami možnost využití zelených vertikálních fasád a zelených střech v rámci systému zateplení a ochlazení zejména starých panelových sídlišť.

Město Bruntál poskytlo společnosti plochy na panelových domech centra Pohoda do pronájmu v rámci doby trvání výzkumu. Projekt ale není městem Bruntál nijak spolufinancován. Projekt skvěle zapadá do právě zpracovávané studie Bridging the Gap – Vize města Bruntálu 2070 pod vedením světově uznávaného krajinářského architekta Herberta Dreiseitla

„Zelené střechy a zelené fasády obecně přispívají ve městech k odstranění tepelných ostrovů, ochlazení střech a fasád v létě a prostřednictvím nově vyvinutého systému zateplení a ochlazení obálky budov vytvoří prostor, který snižuje hlučnost prostředí, zachycuje a snižuje prašnost a vytváří řadu pozitivních vlivů,“ řekl Michael Svoboda ze společnosti Strommy Company, s.r.o.

Zadržuje vodu, čistí ovzduší, izoluje a potěší

Mezi pozitivní vlivy řadí snížení teploty v rámci městského mikroklimatu, zvýšení absorpce dešťové vody, filtrování škodlivých látek z ovzduší a zlepšení kvality okolního prostředí, zvýšení vzdušné vlhkosti v okolí. Dojde také ke zlepšení izolačních vlastností budovy a snižování energetických nákladů na vytápění a chlazení.