Voliéra dělá radost dospělým a především dětem, které ji dostaly k Mezinárodnímu dni dětí. Nápad vznikl na oddělení kultury, které pořízení voliéry zafinancovalo.

„Ptáci jsou z bruntálského zverimexu. Zatím jsou tři, protože čtvrtý byl samec, a to by nedělalo dobrotu. Bohužel samičky teď hnízdí, tak nemůžeme sehnat samičku ani ve zverimexu ani u chovatelů. Až se nám ji podaří sehnat, tak budou čtyři,“ sdělila Pavlína Konečná, která je hlavní realizátorkou nápadu.

Později budou osloveny mateřské školy, aby pomohly novým opeřeným obyvatelům bruntálského náměstí vymyslet jména. „Ale musíme počkat, až budou děti moci jít ven na procházku a společně si andulky prohlédnout a něco vymyslí,“ pokračovala Pavlína Konečná.

Ptáčci jsou pod dohledem kamer městské policie. Jejich krmení je zakázáno. Pečovat o ně budou dámy Městského informačního centra a ze spolku Aktivní senioři, o úklid klece se postará Pavlína Konečná. Obrázek na stěně voliéry namalovala bruntálská kreslířka Růžena Urbanová. Na přípravě voliéry se podíleli také Hasiči města Bruntálu.

JESENÍK: VANDAL V NOCI PTÁKY PUSTIL

O potěšení z pohledu na exotické ptáky přijdou obyvatelé a návštěvníci Jeseníku. Po vandalském nočním útoku na konci května uletěla z voliéry na náměstí Svobody polovina ptáků. Zbývající opeřence pracovníci Střediska volného času Duha přestěhují pryč. Nejméně do doby, než se zlepší zabezpečení prostoru. Z dvaceti andulek jich vzniklou dírou uletěla polovina, z deseti zebřiček unikly tři, ven se dostal i jeden papoušek agapornis.

„Paní ředitelka rozhodla, že je přemístíme do našich vnitřních prostor. Už jednou se někdo pletivo pokusil poškodit, tehdy ale žádný ptáček neuletěl. V zájmu ptáků ani nic jiného než je odtamtud stáhnout není,“ řekla kolem Jana Hálová ze Střediska volného času Duha Jeseník. Na voliéru pracovníci volnočasového centra rozmístili klece s potravou. Do nich by se mohl některý opeřenec chytit. Někteří ulétlí ptáci se sice vrací, ale nedají se pochytat.