Všichni, kteří 1. prosince přišli na slavnostní rozsvícení, už vědí, že vánoční strom Bruntálu 2023 se bude jmenovat Hračánek.Z návrhů, které do ankety poslali občané, odborná komise vyhodnotila, že jméno Hračánek, které se opakovalo nejvíce, bude oficiální název tohoto vánočního stromu.

Na výběr byla i docela exotická jména. Vánoční strom se mohl jmenovat třeba Naruto podle japonského komiksového ninji. Jiní chtěli vánoční strom pojmenovat hezky česky třeba Vysokonádražní strom nebo Vánočka.

Vánoční strom DeníkuZdroj: Redakce„Název na jméno stromu byl také Kryštůfek. Mě už asi dochází proč. Protože tento návrh podal Martin Kryštof,“ prozradil místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal. Stejně jako starosta Martin Henč a místostarosta Petr Rys dostal pokyn vzít si na zasněžené pódium brýle, aby správně přečetl jména výherců, kteří poslali své návrhy do soutěže o jméno stromečku 2023.

Ještě dlouho bruntálským náměstím voněl punč a zněly koledy, bimbání zvoničky i dětský smích. Dokonce dorazil i Santa. Na umělé vánoční stromky vystavené před obchodem padal pravý sníh.

Vánoční program bude na bruntálském náměstí Míru probíhat po celý advent. V plánu jsou koncerty a různá vystoupení. V pátek 15. prosince v 16.30 odstartuje přímo na náměstí provoz veřejného kluziště. Sportovci si přijdou na své také při závodu O vánočního kapra.

Oslavy Vánoc v Bruntále završí v pondělí 25. prosince Bruntálský krystalek – tradiční plavání otužilců v Kobylím rybníce a 26. prosince Štěpánská vycházka s Klubem Za starý Bruntál.

Vánoční poutákZdroj: Redakce

Adventní, vánoční a novoroční program Bruntálu

2. 12. Čertoviny, od 16 do 19 hodin čertovská akce SVČ Školní

2. 12. Dokud se zpívá, od 18 hodin nejstarší hudební festival v Bruntálu pořádá 35. ročník v kině Centrum

3. 12. Vánoční hvězda, od 15 hodin ve Společenském domě začíná činoherní pohádka Divadla Scéna

3. 12. Mikulášské dílny pro děti od 14 do 17 hodin v zahradním centru Gardenpolis

5. 12. Mikulášská nadílka v centru Puzzlík ve Sladovnické ulici, od 16 hodin

7. 12. Setkávání u vánočního stromu na náměstí s jarmarkem a vánočním programem (Lucie ZET, Martin Maxa…), od 15 do 18.30 hodin

8. 12. Setkávání u vánočního stromu na náměstí s jarmarkem a vánočním programem (Opavští hudci, Swing kvartet, Marie Veliká…), od 15 do 18.30 hodin

8. 12. Čaj o páté, od 17 hodin v zámecké Salla Terreně s Rosťou Orságem a Radkem Bartošíkem

9. 12. Vánoční jarmark na zámku Bruntál, stánkový prodej, andělé na chůdách, od 9 do 14 hodin

10. 12. Ježíškova dílna v zahradním centru Gardenpolis, od 14 do 17 hodin

12. 12. Zimní tvoření, od 15 do 18 hodin v Městské knihovně Bruntál

12. 12. Adventní koncert žáků umělecké školy ver farním kostele, od 17 hodin

15. 12. Veřejné kluziště na náměstí zahájí provoz, od 17.30 hodin Generace 75 hraje rockové koledy, od 19.30 hodin bues-rockové koledy v Pivovarské restauraci Hasič

16. 12. Vánoční Open Mic od 19 hodin v Grand Pub, od 20 hodin Vánoční závěrečná - tradiční ples ve Společenském domě

17. 12. od 14 hodin Skotačení na ledě a Adventní tvoření na náměstí

18. 12. Adventní koncert od 17 hodin v kostele u rybníka, zpívá smíšený sbor Jiřího Šikuly a dětský sbor Sluníčko Alžběty Černíkové

18. 12. Spolek sešlých - Mechanická žena ve Společenském domě, divadelní představení s Pavlem Liškou, od 19 hodin

22. 12. Běh o vánočního kapra náměstím Míru, od 16.30 hodin

24. 12. Vánoční krmení zvířátek v SVČ Školní, od 10 hodin

24. 12. Vánoční promítání v kině Centrum

25. 12. Bruntálský betlém ve farním kostele bude přístupný od 10 do 12 hodin a od 13.30 do 17 hodin. Betlém bude přístupný až do 2. února

25. 12. Bruntálský krystalek - plavání otužilců v rybníce, od 16 hodin

26. 12. Štěpánská vycházka, sraz na náměstí v 9 hodin

28. 12. Běh saunařů Bruntálem, od 18 hodin

31. 12. Silvestrovské krmení zvířátek v SVČ Školní, od 15 do 17 hodin

1. 1. Novoroční výstup na Uhlířský vrch, sraz v 10 hodin u rybníka (kostel bude otevřen)