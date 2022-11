VIDEO: Veletrh pro školáky v Bruntále, moderní technologie i tradiční řemesla

Současná evropská síť autoservisů se formovala sto let. Jak se ale budou auta opravovat za deset let? Na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii SPŠOA Bruntál vznikl nový obor, který učí jak na to. Kombinuje znalosti a kompetence automechaniků a elektrikářů. Studenti už dokonce mají v Bruntálu k dispozici elektromobil Nissan Leaf, aby měli na čem trénovat.

Bruntál zavedl obor autoelektrotechnik

Nový obor autoelektrotechnik v Bruntálu vyučuje Vítězslav Žák. Je si vědom, že přechod ze spalovacích motorů na auta s alternativním pohonem u nás probíhá poněkud živelně, takže bez improvizací se to neobejde.

„Jestli to dobře půjde, budou k nám do školy jezdit nové elektroservisy učit se nové postupy. Nebo možná jsou naše kapacity zbytečně přepísknuté. To v tuto chvíli nelze s jistotou říct, když na trhu ještě není tolik elektroaut. Čísla nemám v hlavě, ale procento hybridů a elektromobilů na našich silnicích se rychle zvyšuje. Když si chcete koupit nové auto, už se hybridům pomalu nelze vyhnout. Máme k dispozici školní elektromobil Nissan Leav, a čekáme na nabídku z Nošovic, jestli nám dají k dispozici hybrida,“ představil Vítězslav Žák bruntálskou školu, na které se jako první v republice zrodil obor autoelektrotechnik.

Bouraný elektromobil? Servisy improvizují

Co dělají autoservisy, které ještě nemají autoelektrotechniky? Jak majitelé elektromobilů řeší lehké banální bouračky? Vítězslav Žák už tyto otázky konzultoval se servisy i s importéry elektromobilů. „Zatím se to řeší tak, že i když je malá nehoda, nějaký ťukanec, nikdo si u nás netroufne baterii opravovat. Buď to auto dají jako totální likvidaci, nebo ho opravují stylem, že si páskou vyhradí zvedák s elektromobilem a okolí. Pak s elektromobilem nějak pracují, i když by správně asi neměli. Nebo jim s tím přijde pomoct elektrikář, který ale zase není mechanik. Tak proto se snažíme tyto profese propojit v oboru autoelektrotechnik. Jde o úplně nový obor, dnešní druháci jsou vlastně nejstarší. Stanou se úplně prvními autoelektrotechniky na trhu práce,“ vysvětlil Vítězslav Žák průkopnickou vizi bruntálské školy.

„Rozmach elektromobility a celého automobilového průmyslu se do budoucna neobejde bez elektrotechniky a elektroniky. Čtyřletý maturitní obor Autoelektrotechnik vede žáka ke zvládnutí servisu a oprav elektromobilů i vozidel se spalovacím motorem,“ představuje SPŠOA Bruntál zájemcům nový obor budoucnosti.

Čtvrtá průmyslová revoluce

První průmyslová revoluce začala parním strojem, druhá elektřinou a třetí vynálezem počítače. Čtvrtá průmyslová revoluce začíná právě teď. V září 2015 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní iniciativu Průmysl 4.0, ve které vysvětluje specifika českého hospodářství v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Za slabé stránky České republiky tento dokument označil neexistující koncepci jak by se české školství mělo specializovat na nové potřeby pracovního trhu.

Nový obor autoelektrotechnik je přesně ta profese, na kterou naši politici měli myslet, když se prostřednictvím Green Dealu zavážou ukončit výrobu a prodej aut se spalovacími motory nebo zavedou plošné pobídky k nákupu elektromobilu do každé rodiny. Vicepremiér Marian Jurečka oznámil, že všichni Češi by výhledově mohli dostávat podporu na nákup aut s alternativním pohonem. O dotaci na ekologické auto v rámci Zelené dohody Green Deal mohou do 15. prosince 2022 zatím žádat jen obce, kraje a organizace.