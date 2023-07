V rámci digitalizace již probíhá mezi nemocnicí a jinými poskytovateli zdravotních služeb v regionu sdílení výsledků laboratorních vyšetření či obrazové dokumentace, tedy rentgenových nebo CT snímků.

Rychlejší objednání k vyšetření

Sdílené elektronické kalendáře umožňují praktickým lékařům a specialistům v regionu přístup k volným termínům v jednotlivých ambulancích, a tím rychlejší objednání pacienta k vyšetření. Praktický či odborný lékař soukromé praxe může navázat spolupráci s nemocnicí, a tím si zajistit přístup do on-line kalendářů ambulancí a ulehčit práci sobě i svým pacientům.

Nové analyzátory v Bruntále a Rýmařově zrychlily vyšetření

„Dříve se pacient musel ke kontrole v odborné ambulanci objednat telefonicky či osobně v ordinačních hodinách dané ambulance. Díky novému systému se tak vyhne těmto zdlouhavým procesům,“ popisuje výhody modernizace služeb Pavel Kameník.

„Cílem on-line objednacího systému je zkrácení čekací doby, zjednodušení postupů a v neposlední řadě co nejmenší byrokratické zatížení pacienta. V současné době může do on-line kalendáře objednat kontrolu pacienta v odborné ambulanci pouze lékař, do budoucna je ovšem v plánu zavést objednací systém, do kterého se budou moci přihlásit sami pacienti,“ dodává předseda představenstva Nemocnice AGEL Podhorská.

Úspora času i pro lékaře

Digitalizace probíhá v rámci projektu Agel Partner. Program nabízí úsporu času spojeného s administrativou, vykazováním pro pojišťovny, umožňuje online přehled o pacientech a jejich laboratorních výsledcích a benefit výše uvedeného jednoduchého objednávání na různá vyšetření a zjednodušení komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče. Další informace o zapojení do projektu lze nalézt na webu https://agelpartner.cz.

Nemocnice AGEL Podhorská poskytuje zdravotní péči na pracovištích v Bruntále a Rýmařově pro spádovou oblast Bruntálska, Rýmařovska a Vrbenska, tedy pro cca 65 tisíci obyvatel.