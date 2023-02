Společná kontrola prací provedených ve věži byla zaměřena na stěny i okna, které už jsou opravené, a také na nosné trámy, které byly ošetřeny. Také už jsou opraveny stěny ve vstupu a nyní se začne řešit rekonstrukce zábradlí. Očekává se velká návštěvnost věže, takže je nutné, aby nové zábradlí bylo vyšší než původní. Pro bezpečí budoucích návštěvníků je třeba doplnit kromě zábradlí také stupnice schodiště.

Na opravě věže se podílí Římskokatolická farnost spolu s městem Bruntálem. Bruntálský kostel Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní stavba s gotickými základy a s vysokou věží. Turistickou atrakcí kostela může být nejen výhled na město a Jeseníky, ale také byt věžníka přímo uvnitř věže. Jeho návštěva bude spojená s exkurzí na vyhlídkový ochoz. Přesně taková rozhledna Bruntálu chybí. Nejspíš proto, že z kopců kolem Bruntálu je nádherný výhled i bez rozhledny. Až se podaří zpřístupnit kostelní věž, bude to první výšková vyhlídka v Bruntálu.

„Věž je přirozená dominanta centra Bruntálu, takže si o takové využití vyloženě koleduje. Dávní obyvatelé Bruntálu dobře věděli, proč tu věž postavili právě tam. Bruntál jako celek leží v údolí, ale ve středu má pahrbek. Kostelní věž byla postavena právě zde, aby bylo celé území města vidět z jednoho bodu jako na dlani,“ vysvětlil místostarosta Bruntálu Petr Rys.

Tudy chodil bruntálský kat

Výletníci směřující do Jeseníků dostanou důvod navštívit centrum Bruntálu. Navíc se kromě zkoumání věže přímo nabízí oživení dávných legend o bruntálském katovi, který reálně chodil do tohoto kostela. Vstup na věž pro veřejnost se dá udělat tak, že lidé projdou do kostela speciálními dveřmi určenými pro kata. Město Bruntál mělo hrdelní právo, takže muselo mít také mistra popravčího. Jeho profese byla nečistá, takže nesměl vstoupit do kostela stejnými dveřmi jako ostatní věřící. Vchod pro kata je právě ve věži. Pravdivé informace, ale i bajky a krvavé historky o bruntálském katovi mohou být dalším důvodem, proč turista na cestě do Jeseníků nemůže minout Bruntál. Barokní kostelní věž dostala vyhlídkový ochoz v dnešní podobě v roce 1782.