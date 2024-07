Takzvaný výrobní kampus postaví skupina Urbanity, která už oznámila, že získala na svůj záměr stavební povolení.

„Velmi nás těší, že se můžeme pustit do budování Urbanity Campusu Bruntál. Věřím, že jsme připravili velmi kvalitní a inovativní projekt poskytující příjemné pracovní prostředí v regionu, který nabídne širokou škálu podpůrných služeb nejen pro zaměstnance, ale i pro veřejnost,“ uvedl Roland Hofman, spoluzakladatel a CEO společnosti Urbanity.

Projekt si zakládá na úspornosti, kvalitním pracovním prostředí, jedinečné architektuře i úzké spolupráci s představiteli města a místními obyvateli.

Areál počítá s občanskou vybaveností a s dostatkem zeleně a přírodních prvků. Architektonický návrh projektu připravil ateliér JA architekti a investice se bude pohybovat v řádech miliard korun, přičemž projekt by měl být dokončen do tří let. „Pokračujeme ve výstavbě mimořádně hospodárných budov s chytrými energetickými řešeními,“ dodal Roland Hofman.

Součástí projektu je také vybudování nové příjezdové komunikace do areálu, která přinese zklidnění dopravy v přilehlé rezidenční oblasti.