/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sopka Uhlířský vrch už definitivně vyhasla. K této vulkanické dominantě Bruntálu neodmyslitelně patří lipová alej, která se stala vítězem celostátní soutěže. Díky bruntálské aleji se po osmi letech vrací do Moravskoslezského kraje titul Alej roku 2022.

Úklid lipové aleje na Uhlířském vrchu před slavností. 21. 4. 2023 | Video: František Kuba

Alej se v těchto jarních dnech probouzí z vegetačního klidu. Zatím jen raší pupeny, ale za pár týdnů se v mohutných korunách objeví květy a hmyzí opylovači dodají aleji charakteristický zvuk. První oslava zde proběhla v zimě, kdy větve obalené ledem zvonily ve větru.

Místní se rozhodli uspořádat na Uhlířském vrchu Alejovou slavnost, aby si společně užili vítězství v anketě o nejkrásnější Alej roku 2022.

Obyvatelé Bruntálska se v sobotu 22. dubna vydají čtyřřadou alejí ke kostelu Panny Marie Pomocné, kde v 15 hodin začíná koncert saxofonisty Arnošta Svobody a výstava Aleje - kulturní a přírodní dědictví naší krajiny.

Památné stromy na Uhlířském vrchu dostanou "rodný list" i zápis do katastru

Uhlířský vrch má důležité místo v srdcích obyvatel Bruntálu. “Každý z nás se zde rád prochází a těší se z krásy přírody. Lípy se s jarem probouzejí a včely nám hrají úžasný koncert, v létě se schováváme ve stínu lipových listů a podzimní alej nás láká na zářivé barvy. A zimní alej? Ta je dokonale fotogenická,” komentuje výhru aleje v soutěži Pavlína Konečná z bruntálské radnice.

Lipová alej na sopce se nejkrásnější alejí České republiky stala až na potřetí. Také toho, kdo ji nominoval, čeká výhra. obdrží jako hlavní cenu let balonem od HaBalon a světelný obraz od rodinné firmy Li-Go, která se inspiruje stromy. Jde o zkratku slov Light a God, tedy “Světlo Boží”.

VIDEO: Mýtický koncert na Uhlířském vrchu v Bruntále. Slavila se Alej roku

Město Bruntál kromě pravidelné údržby a péče chystá letos také inventarizaci aleje s odborným průzkumem na netopýry a dřevokazné houby. Každý strom aleje také získá rodný list a v katastru nemovitostí díky tomu bude zápis o druhu lípy, jejím stáří, obvodu kmene, provedeném zásahu a plánu péče do dalších let. Jedná se o lípy staré kolem 250 let.

“Ze srdce přeji vítězství Lipové aleji na Uhlířském vrchu a městu Bruntál. Zaslouží si to za svojí píli, a to nejen v anketě, kde sháněli hlasy od prvního až do posledního dne. Město je dobrým příkladem pro ostatní, jak o staré aleje pečovat. Starají se zde o staleté stromy s pečlivostí a pozorností, kterou si zaslouží. Jedním ze smyslů ankety Alej roku je vyzdvihnout výjimečná místa v České republice, která jsou důležitou součástí krajiny, pro okolní přírodu a také pro místní lidi. Město zde pořádá mnoho zajímavých akcí a jsem moc potěšena, že Alejová slavnost se k nim zařadí. Díky těmto místům a aktivitě lidí se stává historie živou přítomností.” říká Denisa Hronová, koordinátorka ankety Alej roku z organizace Arnika s tím, že cílem ankety je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím v krajině.

Program Alejové slavnosti 22. dubna 2023:



14 hodin - odhalení pamětní cedule na začátku aleje, symbolické zahájení ročníku Alej roku 2023. Soutěž představí odbornice na ochranu stromů v krajině Marcela Klemensová z organizace Arnika. O vztahu místních k aleji na Uhlířském vrchu promluví místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal.

15 hodin - koncert Arnošta Svobody (saxofon) a výstava Aleje - kulturní a přírodní dědictví naší krajiny v kostele Panny Marie Pomocné

16 hodin - předání cen