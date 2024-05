Až do 15. května mohou obyvatelé Bruntálu rozhodovat o tom, který z návrhů předložených v takzvaném participativním rozpočtu zvítězí a dočká se realizace. Na výběr je ze dvou návrhů.

Město letos opět vyčlenilo do participativního rozpočtu půl milionu korun a vyzvalo občany, aby o vynaložení těchto peněz sami rozhodli na základě svých potřeb a představ.

První předložený projekt předpokládá doplnění opraveného autobusového nádraží pod Společenským domem o elektronickou informační tabuli s pravidelně aktualizovanými odjezdy autobusů.

Tabule by podle předkladatelů měla mít dobrou viditelnost a sloužit všem, kteří potřebují na místě vědět, kdy přesně, případně s jakým zpožděním, jim pojede autobus. Kalkulované náklady na realizaci činí 497 504 korun.

Druhý projekt počítá s výstavbou hliněného pumptracku v místech, kde končila sjezdovka pod Uhlířským vrchem.

Pumptrack je uměle vytvořený okruh pro kola či koloběžky s vlnkami a klopenými zatáčkami. Dráhu lze projíždět bez šlapání či odrážení, princip jízdy spočívá v tom, že kolo nebo koloběžka jsou poháněny setrvačností, kdy jezdec pomáhá udržovat pohyb změnou těžiště, tedy pohybem svého těla. Projekt předpokládá plné využití částky půl milionu korun.

S oběma návrhy se můžete blíže seznámit prostřednictvím webu PinCity Bruntál. Zde se také hlasuje. „Stačí být registrován v PinCity Bruntál, kliknout na zvolený projekt a hlasovat, a to do 15. května 2024. Lidé bez přístupu k internetu mohou hlasovat v Městském informačním centru na náměstí Míru, kde jim pomohou s registrací do PinCity, případně mohou vyjádřit svoji preferenci prostřednictvím tištěného hlasovacího lístku a ten vhodit do připravené schránky,“ přiblížil princip hlasování mluvčí města Jiří Ondrášek.

Do letošního participativního rozpočtu byly původně podány tři návrhy. Byl mezi nimi i projekt nazvaný Prostor pro všechny, jehož cílem bylo nabídnout univerzální, multifunkční a moderní prostor pro pořádání různých akcí v prostorách nad restaurací s pivovarem Hasič. Tento projekt však byl stažen na vlastní žádost předkladatelů. V PinCity je ponechán k nahlédnutí i tento stažený projekt.

„Může mě jedině těšit, že lidé opětovně projevili aktivitu, odpovědnost a pracovitost, protože všechny podané návrhy jsou promyšlené, propracované a dobře připravené. Mrzí mě pouze, že se o vítězství v hlasování neucházejí všechny tři původně předložené projekty. Každopádně děkuji všem současným i budoucím předkladatelům a přeji jim chuť do další společensky přínosné a záslužné práce,“ komentoval předložené návrhy místostarosta Petr Rys, který má ve své gesci také participativní rozpočet.