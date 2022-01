Krnov: mírníme vlnu zdražování všeho

Ve většině měst Moravskoslezského kraje i v obcích kolem Krnova jsou odpady podstatně dražší. Je správná snaha Bruntálu přiblížit se skutečným nákladům na svoz odpadů nebo snaha Krnova udržet levné kontejnery a popelnice za každou cenu?

„Přiznám se, že z toho nejsem nadšený. Když sečtu výběr z poplatků a další příjmy, tedy hlavně bonus, který dostáváme za třídění, pořád město Krnov na odpady doplácí přes 12 miliónů korun ročně. Pak nám chybí peníze na rozvoj,“ komentoval situaci starosta Krnova Tomáš Hradil, a pak vysvětlil občanům, proč se po dlouhých úvahách přece jen rozhodli svoz odpadu nezdražovat.

„Chápeme, že aktuální růst energií a dalších položek nepříjemně ovlivní rozpočty řady rodin. Zdražení odpadů sice dává logiku, v letošním roce jsme se ale nakonec odhodlali jen k růstu nájmů v některých městských bytech. I ty se pohybují výrazně pod těmi komerčními,“ konstatoval starosta Hradil s tím, že hlavním trendem odpadového hospodářství je co nejvíc usnadnit lidem třídění. Třídění je totiž nejen ekologické, ale také výrazně snižuje náklady.

Třídění snižuje náklady

„Pokud zastupitelstvo města schválí náš návrh optimalizace odpadového hospodářství, do rodinných domů dodáme i popelnice na plasty, papír a budeme je svážet. Více kontejnerů na tříděný odpad chceme doplnit také na sídliště. Platí jednoduchá rovnice: více třídění = nižší náklady města na odpady. Nejlepší je samozřejmě odpadům předcházet a tvořit je co nejméně. Také k tomu děláme malé krůčky. Loni třeba to byl vznik re-use centra nebo kompostéry zdarma,“ uzavřel starosta Hradil s tím, že nově přijatá odpadová legislativa je neúprosná a ani Krnov se v budoucnu zdražení odpadů nevyhne.

Krnovské re-use centrum je místem, kde mohou lidé odložit použité zachovalé věci, které ještě mohou udělat radost někomu jinému.

Také Bruntál zdůvodnil svou strategii, proč chce vybalancovat rostoucí náklady a skutečné příjmy.

„Například v roce 2020 vynaložilo město Bruntál na nakládání s odpady částku ve výši 16,2 milionu korun, zatímco skutečně uhrazené příjmy byly ve výši 9,7 milionu korun. Rozdíl pak hradí město ze svého rozpočtu na úkor jiných výdajů včetně investičních. Mezi tím také došlo a dále dochází k dalšímu růstu nákladů přímo i nepřímo souvisejících se zajištěním odpadového hospodářství. Zastupitelé se proto usnesli na způsobu stanovení poplatku, který současně reaguje na další očekávaný vývoj,“ zdůvodnilo město Bruntál zvýšení poplatků za odpad.

Bruntálstí zastupitelé zohlednili, že nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který zvýšil poplatky za likvidaci odpadu skládkováním.

„Cena za tunu uloženého odpadu tak v roce 2021 stoupla z 500 na 800 korun a pro rok 2022 platí cena za uložení tuny odpadů 900 korun. Do roku 2030 se částka vyšplhá až na 1850 korun za tunu. Tento fakt je hlavním kritériem pro zvýšení ceny poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,“ argumentuje město Bruntál s tím, že v celkových nákladech odpadového hospodářství se samozřejmě odráží také ochota či naopak neochota občanů k třídění odpadu v domácnostech.