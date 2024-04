Uvedený postup podle vedení města stanovil zhotovitel, společnost Strabag, s ohledem na dobu realizace celého projektu. Rekonstrukce ulice Čs. armády je proto rozdělena na několik etap, kdy budou průběžně stanoveny uzávěry.

Obyvatelé ulice budou o přechodných dopravních opatřeních informováni, sdělilo vedení města.

Souběžně probíhají práce na vybudování nové komunikace do lokality Za Mlékárnou, a to ze Staroměstské ulice. Od silnice II/450 také najíždějí auta na staveniště, takže těžká technika nebude využívat ulici Čs. armády k příjezdu do nově budované obytné čtvrti.

Bruntál se rozrůstá. Nová lokalita Za Mlékárnou nabídne moderní bydlení

„I když jsem původně slíbil, že rekonstrukce Čs. armády přijde na řadu až v poslední etapě přípravy lokality Za Mlékárnou, a tak to bylo i dohodnuto, zhotovitel stanovil harmonogram jinak. Prosím tímto obyvatele ulice Čs. armády o pochopení a trpělivost. Hledáme možnosti, jak vyjít vstříc řidičům během této stavby,“ uvedl starosta města Martin Henč.